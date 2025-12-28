Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/buzun-altindaki-sir-gronlandin-altinda-gizli-kalan-isi-buz-tabakasini-sanilandan-daha-fazla-1102297414.html
Buzun altındaki sır: Grönland’ın altında gizli kalan ısı, buz tabakasını sanılandan daha fazla etkiliyor
Buzun altındaki sır: Grönland’ın altında gizli kalan ısı, buz tabakasını sanılandan daha fazla etkiliyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Grönland’ın altında gizli kalan ısının buz tabakasını sanılandan daha fazla etkilediğini ortaya koydu. Yeni bulgular, deniz seviyesinin... 28.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-28T10:59+0300
2025-12-28T10:59+0300
yaşam
grönland
buzul
kanada
erime
ısı
küresel ısınma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970053_3:0:2997:1684_1920x0_80_0_0_1ee1693434dd939d9595edd2b34e5e63.jpg
Kanada’daki Ottawa Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Grönland ve kuzeydoğu Kanada’nın derinliklerindeki sıcaklık dağılımı ayrıntılı biçimde haritalandı. Uydu verileri ve yer ölçümleri birleştirilerek oluşturulan modellerin, bölgenin milyonlarca yıllık jeolojik geçmişine ışık tuttuğu aktarıldı.Araştırmaya göre, yer altındaki ısı her bölgede aynı değil. Bu farklılıkların, Grönland’ın geçmişte volkanik açıdan aktif bir bölgeden geçmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Buzun altındaki ısı neden önemli?Bilim insanları, buz tabakasının altındaki sıcaklığın, buzun hareketini ve erimesini doğrudan etkilediğini söylüyor. Daha sıcak zemin, buzun daha kolay kaymasına ve erimesine yol açabiliyor.Çalışmanın yazarlarından Parviz Ajourlou, “Yer altındaki sıcaklık farkları, buz tabakasının davranışını anlamamızda kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun, uydu verilerinin yorumlanmasını da etkilediği aktarıldı.Deniz seviyesi tahminleri değişebilirAraştırmaya göre, yer altı ısısını daha doğru hesaba katmak, gelecekte deniz seviyesinin nasıl değişeceğini daha net öngörmeyi sağlayabilir. Bilim insanları, bu verilerin iklim modellerini güçlendirdiğini ve buz tabakasının gelecekteki tepkilerini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bilim-insanlari-acikladi-dunyanin-cekirdeginde-akan-gizemli-bir-madde-hali-kesfedildi-1102289374.html
grönland
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970053_378:0:2623:1684_1920x0_80_0_0_c0a85d53f81ad89fd285d5b8dd93180e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, buzul, kanada, erime, ısı, küresel ısınma
grönland, buzul, kanada, erime, ısı, küresel ısınma

Buzun altındaki sır: Grönland’ın altında gizli kalan ısı, buz tabakasını sanılandan daha fazla etkiliyor

10:59 28.12.2025
© AP Photo / Chris SzagolaArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Chris Szagola
Abone ol
Bilim insanları, Grönland’ın altında gizli kalan ısının buz tabakasını sanılandan daha fazla etkilediğini ortaya koydu. Yeni bulgular, deniz seviyesinin geleceğine dair tahminleri değiştirebilir.
Kanada’daki Ottawa Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Grönland ve kuzeydoğu Kanada’nın derinliklerindeki sıcaklık dağılımı ayrıntılı biçimde haritalandı. Uydu verileri ve yer ölçümleri birleştirilerek oluşturulan modellerin, bölgenin milyonlarca yıllık jeolojik geçmişine ışık tuttuğu aktarıldı.
Araştırmaya göre, yer altındaki ısı her bölgede aynı değil. Bu farklılıkların, Grönland’ın geçmişte volkanik açıdan aktif bir bölgeden geçmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Buzun altındaki ısı neden önemli?

Bilim insanları, buz tabakasının altındaki sıcaklığın, buzun hareketini ve erimesini doğrudan etkilediğini söylüyor. Daha sıcak zemin, buzun daha kolay kaymasına ve erimesine yol açabiliyor.
Çalışmanın yazarlarından Parviz Ajourlou, “Yer altındaki sıcaklık farkları, buz tabakasının davranışını anlamamızda kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun, uydu verilerinin yorumlanmasını da etkilediği aktarıldı.

Deniz seviyesi tahminleri değişebilir

Araştırmaya göre, yer altı ısısını daha doğru hesaba katmak, gelecekte deniz seviyesinin nasıl değişeceğini daha net öngörmeyi sağlayabilir. Bilim insanları, bu verilerin iklim modellerini güçlendirdiğini ve buz tabakasının gelecekteki tepkilerini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olacağını belirtti.
Türkiye ve Dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
YAŞAM
Bilim insanları açıkladı: Dünya’nın çekirdeğinde akan gizemli bir madde hali keşfedildi
Dün, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала