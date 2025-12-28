https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/buzun-altindaki-sir-gronlandin-altinda-gizli-kalan-isi-buz-tabakasini-sanilandan-daha-fazla-1102297414.html
Buzun altındaki sır: Grönland’ın altında gizli kalan ısı, buz tabakasını sanılandan daha fazla etkiliyor
Kanada’daki Ottawa Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, Grönland ve kuzeydoğu Kanada’nın derinliklerindeki sıcaklık dağılımı ayrıntılı biçimde haritalandı. Uydu verileri ve yer ölçümleri birleştirilerek oluşturulan modellerin, bölgenin milyonlarca yıllık jeolojik geçmişine ışık tuttuğu aktarıldı.Araştırmaya göre, yer altındaki ısı her bölgede aynı değil. Bu farklılıkların, Grönland’ın geçmişte volkanik açıdan aktif bir bölgeden geçmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.Buzun altındaki ısı neden önemli?Bilim insanları, buz tabakasının altındaki sıcaklığın, buzun hareketini ve erimesini doğrudan etkilediğini söylüyor. Daha sıcak zemin, buzun daha kolay kaymasına ve erimesine yol açabiliyor.Çalışmanın yazarlarından Parviz Ajourlou, “Yer altındaki sıcaklık farkları, buz tabakasının davranışını anlamamızda kilit rol oynuyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun, uydu verilerinin yorumlanmasını da etkilediği aktarıldı.Deniz seviyesi tahminleri değişebilirAraştırmaya göre, yer altı ısısını daha doğru hesaba katmak, gelecekte deniz seviyesinin nasıl değişeceğini daha net öngörmeyi sağlayabilir. Bilim insanları, bu verilerin iklim modellerini güçlendirdiğini ve buz tabakasının gelecekteki tepkilerini daha doğru tahmin etmeye yardımcı olacağını belirtti.
