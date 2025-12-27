https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/bilim-insanlari-acikladi-dunyanin-cekirdeginde-akan-gizemli-bir-madde-hali-kesfedildi-1102289374.html

Bilim insanları açıkladı: Dünya’nın çekirdeğinde akan gizemli bir madde hali keşfedildi

Bilim insanları açıkladı: Dünya’nın çekirdeğinde akan gizemli bir madde hali keşfedildi

Sputnik Türkiye

Yeni bulgular, Dünya’nın iç çekirdeğinde maddenin ne tamamen katı ne de tamamen sıvı olan 'süperiyonik' bir halde bulunabileceğini gösterdi. Bilim insanları bu... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T15:37+0300

2025-12-27T15:37+0300

2025-12-27T15:37+0300

yaşam

bilim

teknoloji

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102242021_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_668f6dc93a626014d4d93e7014bcedec.png

Bilim insanları, Dünya’nın iç çekirdeğinde uzun süredir teorik olarak var olduğu düşünülen ancak bugüne kadar deneysel olarak kanıtlanamayan sıra dışı bir madde halini laboratuvar ortamında gözlemlemeyi başardı. Araştırmaya göre, iç çekirdekteki demir-karbon alaşımı ne tamamen katı ne de tamamen sıvı, her iki özelliği birden taşıyan “süperiyonik” bir yapıya sahip olabilir.Çin’de Sichuan Üniversitesi’nden fizikçi Youjun Zhang liderliğindeki ekip, demir-karbon alaşımından oluşan küçük parçacıkları son derece yüksek hızlarla fırlatarak, Dünya’nın iç çekirdeğine benzer aşırı basınç ve sıcaklık koşulları oluşturdu. Elde edilen sonuçlar, iç çekirdeğin beklenenden çok daha “yumuşak” bir yapıya sahip olabileceğini ortaya koydu.Zhang, “İlk kez, iç çekirdek koşulları altında demir-karbon alaşımının olağanüstü düşük kayma dalgası hızına sahip olduğunu deneysel olarak gösterdik” dedi. Araştırmacılara göre bu durumda karbon atomları, yerinde sabit durmak yerine demirin içinde hareket edebildiği için, madde sert ve kırılgan olmuyor, daha esnek, daha “yumuşak” bir davranış sergiliyor.Çekirdeğe dair bilgiler tekrar sorgulandı1930’lardan bu yana Dünya’nın iç yapısı, sıvı bir dış çekirdek ve aşırı basınç nedeniyle katı halde kalan bir iç çekirdekten oluşan klasik bir modelle açıklanıyordu. Ancak yıllar içinde elde edilen sismik veriler, bu tablonun eksik olabileceğine işaret etmişti.Özellikle kayma dalgalarının iç çekirdekten beklenenden daha yavaş geçmesi, çekirdeğin katı olsa bile alışılmış anlamda sert bir yapıya sahip olmadığını düşündürüyordu. 2022 yılında Çin Bilimler Akademisi’nden jeofizikçi Yu He liderliğindeki bir ekip, bu çelişkinin süperiyonik bir madde haliyle açıklanabileceğini öne sürmüştü. Yeni deney, bu teoriyi ilk kez doğrudan destekleyen bulgular sundu.Aşırı koşullar laboratuvarda taklit edildiAraştırmacılar, “dinamik şok sıkıştırma” adı verilen bir yöntemle demir-karbon alaşımını saniyede 7 kilometreyi aşan hızlarla bir hedefe çarptı. Bu çarpışma, alaşımı yaklaşık 140 gigapaskal basınca ve 2 bin 600 Kelvin’e varan sıcaklıklara maruz bıraktı.Bu değerler, Dünya’nın iç çekirdeğindeki koşullardan daha düşük olsa da, çekirdeğin temel fiziksel özelliklerini taklit etmek için yeterli kabul ediliyor. Bu aşırı koşullar yalnızca çok kısa bir süre, nanosaniyeler ile mikrosaniyeler arasında sürse de, araştırmacılar bu süre içinde maddenin yoğunluğunu, sıcaklığını ve sismik dalgalara verdiği tepkileri ölçebildi.Elde edilen veriler, Dünya’nın iç çekirdeğinde gözlemlenen düşük kayma dalgası hızları ve “esneklik” göstergeleriyle büyük ölçüde örtüştü.Dünya’nın manyetik alanı için de ipuçları sunduAraştırmacılara göre bu keşif, yalnızca iç çekirdeğin yapısını anlamakla sınırlı değil. Uzmanlara göre süperiyonik davranış, Dünya’nın manyetik alanının nasıl oluştuğu ve sürdürüldüğüne dair yeni ipuçları da sunabilir.Zhang, “İç çekirdeği artık statik ve tamamen katı bir yapı olarak değil, daha dinamik bir sistem olarak düşünmeye başlıyoruz” diyerek, bu gizli madde halinin Dünya benzeri gezegenlerin iç yapısını anlamada da önemli bir adım olduğunu vurguladı.Araştırma, National Science Review dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/yeni-arastirma-marsta-insan-yasamina-elverisli-olabilecek-bir-bolge-tespit-edildi-1102287665.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim, teknoloji, dünya