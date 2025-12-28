https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/bilim-insanlari-bir-otomobili-cekebilecek-kadar-guclu-bir-yapistirici-uretti-1102301378.html
Bilim insanları, bir otomobili çekebilecek kadar güçlü bir yapıştırıcı üretti
Yeni geliştirilen yapıştırıcı, esnek, dayanıklı ve neme karşı dirençli 'polimer'ler üretmek için ideal olan yağ asitlerini içeren, kullanılmış yemeklik yağdan yapıldı.
Güney Carolina Üniversitesi’nden polimer araştırma ve geliştirme bilim insanı Nargarjuna Mahadas liderliğindeki ekip, fosil yakıtlara ihtiyaç duymadan polietilene şaşırtıcı derecede benzeyen çeşitli malzemeler sentezlemeyi başardı. Bu malzemeler, polietilenin sahip olduğu tüm dayanıklılık ve esnekliği sunuyor.Polimer zincirlerini daha sert ya da daha esnek hale getirerek özellikleriyle oynayan Mahadas, bu malzemelerin bazılarının yapışkan özellik gösterdiğini fark etti. İçlerinden biri ise özellikle güçlü bir yapıştırıcı olarak öne çıktı.Mahadas ve ekibi, bulguları 'Journal of the American Chemical Society'de yayımlanan bir çalışmada şöyle anlattı:Paslanmaz çelikte test edildiGeliştirilen yapıştırıcı; paslanmaz çelik, bakır, yumuşak ahşap ve karton üzerinde test edildi. Etkinliği, ticari EVA ve epoksi reçine bazlı yapıştırıcılarla karşılaştırıldı. Paslanmaz çelik plakalar bu yapıştırıcıyla birleştirildiğinde, plakalar hafif eğimli bir yolda bir sedan otomobili çekerken bile ayrılmadı.Yüksek ağırlıkları taşıyabiliyorOrtalama bir orta sınıf sedan otomobilin ağırlığının 1.4 ila 1.6 ton arasında olduğu belirtiliyor.Yapıştırıcı ayrıca, hobi mağazalarında satılan sıcak silikon tabancalarında kullanılabilecek şekilde kalıplanabiliyor. Karton bir kutuyu kapatmak için kolaylıkla kullanılabildiği ve ağır nesnelere bağlanan objeleri kaldırırken bağın kopmadan yaklaşık 120 kilograma kadar ağırlık taşıyabildiği aktarıldı.Mahadas, “Geleneksel polietilenle karşılaştırıldığında, bu malzemeler sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilirlik ve yapışma açısından belirgin avantajlar sunuyor” dedi.
