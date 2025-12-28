https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/avustralyada-guvenlik-krizi-ordu-devreye-girebilir-1102301023.html
Avustralya'da güvenlik krizi: Ordu devreye girebilir
Avustralya’da güvenlik krizi: Ordu devreye girebilir
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Yahudilere yönelik güvenlik önlemleri sertleşiyor. Başbakan Chris Minns, Sydney'de ordu konuşlandırılmasının... 28.12.2025
Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Chris Minns, Bondi Beach’teki saldırının ardından güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirildiğini açıkladı. Basın toplantısında konuşan Minns, ordunun devreye sokulması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, “Hiçbir seçenek masadan kalkmış değil” dedi.Minns, güvenlik politikalarının köklü şekilde değişeceğini vurgulayarak, “Bu şekilde devam edemeyiz. Sidney’de Yahudi yaşamını yeniden güvenli hale getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.Ağır silahlı polisler sokakta olacakYetkililer, önümüzdeki günlerde kent genelinde daha fazla polisin, uzun namlulu silahlarla görev yapacağını bildirdi. Bu durumun bazı kişiler için rahatsız edici olabileceği kabul edilirken, güvenliğin öncelik olduğu vurgulandı.Yahudilere yönelik tehdit uyarısıYetkililer, kasım ayında Yahudi toplumuna yönelik artan tehditlere dair uyarıların emniyet birimlerine iletildiğini aktardı. Bu kapsamda, polis devriyelerinin artırıldığı ve güvenlik önlemlerinin genişletildiği belirtildi.Ayrıca, nefret söylemi yayan yapılarla ilgili daha sert adımların atılacağı, gerekirse ibadethanelerin kapatılabileceği ifade edildi. Başbakan, “Nefret yayan hiçbir yapıya tolerans gösterilmeyecek” dedi.
