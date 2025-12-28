Ankara'nın 11 ilçesinde su kesintisi: Yarın sabaha kadar sürecek

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 08:50:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 17:30:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 28.12.2025 Saat: 08:50 -17:30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

ELMADAĞ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 10:40:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 17:00:00

Detay: Detay:Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

MAMAK

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Mamak İlçesi Aşık Veysel Mahallesinde 200'lük İçme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

ÇANKAYA

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 11:55:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Mamak İlçesi Aşık Veysel Mahallesinde 200'lük İçme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle ; 28.12.2025 saat- 11:50 ile 28.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

ETİMESGUT

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Akdeniz Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 12:00 ile 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

KEÇİÖREN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 14:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 04:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (28.12.202/29.12.2025) tarihinde Bağlum Karakaya ,Hisar,Kafkas,Karşıyaka,Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe mahallelerinde 14.00 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

YENİMAHALLE

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 02:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (28.12.2025 /29.12.2025) tarihinde 02:00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

ÇANKAYA

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 28.12.2025 14:05:00

Tamir Tarihi: 28.12.2025 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Çankaya İlçesi, Birlik,Kırkkonaklar mahalleleri, 600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 28.12.2025 saat-14:00 ile 28.12.2025 saat- 18:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

