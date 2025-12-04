Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/ankaranin-bircok-ilcesinde-9-saat-su-kesintisi-yasanacak-4-aralik-2025-aski-su-kesintisi-programi-1101539786.html
Ankara'da su kesintileri: Birçok ilçede yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacak
Ankara'da su kesintileri: Birçok ilçede yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacak
04.12.2025
2025-12-04T12:25+0300
2025-12-04T12:27+0300

tr_TR
Ankara'da su kesintileri: Birçok ilçede yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacak

12:25 04.12.2025 (güncellendi: 12:27 04.12.2025)
Abone ol
Ankara'da ikamet eden ve su kesintilerine maruz kalanlar, 4 Aralık 2025 Perşembe tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 4 Aralık tarihli mevsimsel kuraklık nedeniyle barajlardaki su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle birçok ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Ankara'da yazdan itibaren süren su kesintileri sürüyor. Bugün hangi ilçelerde sula kesik?

Ankara su kesintileri: 9 saat sürecek

Akyurt, Çankaya, Elmadağ gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Akyurt ve Çankaya ilçesinde ise su kesintileri 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

AKYURT

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 18:00:00
Detay: Sayın abonelerimiz, Mevsimsel kuraklık nedeniyle Barajlarımızdaki su kaynaklarımızda yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin etkilerini en aza indirmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür eder, suyun daha verimli kullanılmasının önemini hatırlatırız.Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesinin bir kısmı - Büğdüz Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı -Güzelhisar Mahallesi Sanayi Bölgesi bir kısmı-Çınar Mahallesi Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 15:00:00
Detay: Plansız su kesinti tarihi: 04.12.2025- saat 09:30 Tamir tarihi: 01.12.2025- Saat 15:00 Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:17:00 olarak öngörülmektedir. Detay: elmadağ hasanoğlan bahçelievler mahallesi ahmetyesevi caddesindeki pe 110 dağıtım şebeke hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapı Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Bahçelıevler mahallesı fatıh mh alt kısımları

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 4.12.2025 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 16:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi 2669 sokak Ø 90 lık pvc içme suyu deplase çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:17:00 olarak öngörülmektedir.Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:30:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 18:00:00
Detay: Çankaya ilçesi : Beytepe mahallesi 1800 sokak ile umut sokak köşe de bulunan Q110 luk pe boru arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Suyun üst kotlara erişim Saati : 19.00
Etkilenen Yerler: Beytepe mahallesi 1800 ,1790,1807,1799,1804,1805 ve civarı

ÇAMLIDERE

Arıza Tarihi: 4.12.2025 09:15:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 13:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi Ömerağa mahallesi Beşbeyler Caddesinde Ø90'lık PVC Ana iletim hattında oluşan arıza nedeni İle plansız su kesintisi uygulanacaktır. (Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Ömerağa Mahallesi, Orta Mahalle

POLATLI

Arıza Tarihi: 4.12.2025 11:05:00
Tamir Tarihi: 4.12.2025 17:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Büklüm Sokak içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır.
