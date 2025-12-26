Türkiye
'Macron’un Putin’le diyalog çağrısı Avrupa’da tedirginlik yarattı'
'Macron’un Putin’le diyalog çağrısı Avrupa’da tedirginlik yarattı'
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Khaleej gazetesinin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden diyaloğa girme isteği, Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılandı.Macron’un, Brüksel’deki son AB zirvesinin ardından gündeme getirdiği inisiyatifi, “Zaten birçok lider Putin’le görüşüyor” diyerek gerekçelendirdiği aktarıldı.Haberde, Paris’in verdiği güvence açıklamalarına rağmen Avrupa’daki ortakların kafasında “çok sayıda soru işareti ve tereddüt” kaldığı vurgulandı.Avrupa’daki siyasi çevrelerin Macron’un sözlerini “Fransız istisnacılığının bir yansıması” ve özellikle de AB partnerleriyle önceden istişare edilmeden atılmış, genel eğilimlerle çelişen bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi.Avrupalı gözlemci ve analistlerin, Macron’un pozisyonundaki ani değişim karşısında “şaşkınlığa uğradığı” kaydedildi.Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının “faydalı olacağını” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise buna yanıt olarak, iki ülke liderleri arasındaki olası temasların tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması, birbirine ders verme amacı taşımaması gerektiğini ifade etmişti.
00:00 26.12.2025 (güncellendi: 00:05 26.12.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden görüşme çağrısı, Avrupa Birliği içinde “beklenmedik çizgi değişikliği” olarak görülerek siyasi elitlerde rahatsızlığa yol açtı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Khaleej gazetesinin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden diyaloğa girme isteği, Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılandı.
Macron’un, Brüksel’deki son AB zirvesinin ardından gündeme getirdiği inisiyatifi, “Zaten birçok lider Putin’le görüşüyor” diyerek gerekçelendirdiği aktarıldı.
Haberde, Paris’in verdiği güvence açıklamalarına rağmen Avrupa’daki ortakların kafasında “çok sayıda soru işareti ve tereddüt” kaldığı vurgulandı.
Avrupa’daki siyasi çevrelerin Macron’un sözlerini “Fransız istisnacılığının bir yansıması” ve özellikle de AB partnerleriyle önceden istişare edilmeden atılmış, genel eğilimlerle çelişen bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi.
Avrupalı gözlemci ve analistlerin, Macron’un pozisyonundaki ani değişim karşısında “şaşkınlığa uğradığı” kaydedildi.
Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının “faydalı olacağını” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise buna yanıt olarak, iki ülke liderleri arasındaki olası temasların tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması, birbirine ders verme amacı taşımaması gerektiğini ifade etmişti.
