https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/macronun-putinle-diyalog-cagrisi-avrupada-tedirginlik-yaratti-1102247784.html
'Macron’un Putin’le diyalog çağrısı Avrupa’da tedirginlik yarattı'
'Macron’un Putin’le diyalog çağrısı Avrupa’da tedirginlik yarattı'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden görüşme çağrısı, Avrupa Birliği içinde “beklenmedik çizgi değişikliği”... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T00:00+0300
2025-12-26T00:00+0300
2025-12-26T00:05+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
avrupa birliği
ab
vladimir putin
rusya
brüksel
paris
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/07/1053573707_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_305d5b0fb51960d6bca4880af623a46b.jpg
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Khaleej gazetesinin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden diyaloğa girme isteği, Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılandı.Macron’un, Brüksel’deki son AB zirvesinin ardından gündeme getirdiği inisiyatifi, “Zaten birçok lider Putin’le görüşüyor” diyerek gerekçelendirdiği aktarıldı.Haberde, Paris’in verdiği güvence açıklamalarına rağmen Avrupa’daki ortakların kafasında “çok sayıda soru işareti ve tereddüt” kaldığı vurgulandı.Avrupa’daki siyasi çevrelerin Macron’un sözlerini “Fransız istisnacılığının bir yansıması” ve özellikle de AB partnerleriyle önceden istişare edilmeden atılmış, genel eğilimlerle çelişen bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi.Avrupalı gözlemci ve analistlerin, Macron’un pozisyonundaki ani değişim karşısında “şaşkınlığa uğradığı” kaydedildi.Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının “faydalı olacağını” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise buna yanıt olarak, iki ülke liderleri arasındaki olası temasların tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması, birbirine ders verme amacı taşımaması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/zaharova-ab-ukraynadaki-catismalarin-surmesini-istiyor-1102219480.html
fransa
rusya
brüksel
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/07/1053573707_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ab96bb3092983c0b49ebe5cd2757d27b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, ab, vladimir putin, rusya, brüksel, paris, avrupa
emmanuel macron, fransa, avrupa birliği, ab, vladimir putin, rusya, brüksel, paris, avrupa
'Macron’un Putin’le diyalog çağrısı Avrupa’da tedirginlik yarattı'
00:00 26.12.2025 (güncellendi: 00:05 26.12.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden görüşme çağrısı, Avrupa Birliği içinde “beklenmedik çizgi değişikliği” olarak görülerek siyasi elitlerde rahatsızlığa yol açtı.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Khaleej gazetesinin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yeniden diyaloğa girme isteği, Avrupa başkentlerinde kaygıyla karşılandı.
Macron’un, Brüksel’deki son AB zirvesinin ardından gündeme getirdiği inisiyatifi, “Zaten birçok lider Putin’le görüşüyor” diyerek gerekçelendirdiği aktarıldı.
Haberde, Paris’in verdiği güvence açıklamalarına rağmen Avrupa’daki ortakların kafasında “çok sayıda soru işareti ve tereddüt” kaldığı vurgulandı.
Avrupa’daki siyasi çevrelerin Macron’un sözlerini “Fransız istisnacılığının bir yansıması” ve özellikle de AB partnerleriyle önceden istişare edilmeden atılmış, genel eğilimlerle çelişen bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi.
Avrupalı gözlemci ve analistlerin, Macron’un pozisyonundaki ani değişim karşısında “şaşkınlığa uğradığı” kaydedildi.
Macron geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Rusya yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmasının “faydalı olacağını” söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise buna yanıt olarak, iki ülke liderleri arasındaki olası temasların tarafların pozisyonlarını anlamaya dönük olması, birbirine ders verme amacı taşımaması gerektiğini ifade etmişti.