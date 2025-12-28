8 milyon 800 bin başvurmuştu, konut projesinde ilk kura yarın

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/8-milyon-800-bin-basvurmustu-konut-projesinde-ilk-kura-yarin--1102297002.html

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde ilk kura çekimi pazartesi günü(yarın) yapılacak. Konutların teslimatlarının... 28.12.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede başvuru süreci tamamlandı.Hak sahipliğini belirleyecek kuralar pazartesi günü başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.İlk kura Adıyaman'la başlıyorÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı.Başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli başvurunun da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Kurum, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunu söyledi.Kurum, "İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek. İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun." ifadelerini kullandı.240 aya varan vade imkanı"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.Konutların beşte biri İstanbul'daProjede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.Hak sahiplerine göre dağılımProjede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.İlk teslimat Mart 2027'deKonutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:

