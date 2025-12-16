https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/konut-satislari-vites-dusurdu-kasimda-gecen-yilin-ayni-ayina-kiyasla-yuzde-78-azalarak-141-bin-100e-1101839696.html

Konut satışları vites düşürdü: Kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7.8 azalarak 141 bin 100'e geriledi

Konut satışları vites düşürdü: Kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7.8 azalarak 141 bin 100'e geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalışla 141 bin 100 oldu. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T11:39+0300

2025-12-16T11:39+0300

2025-12-16T11:39+0300

ekonomi̇

konut

konut satışı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/19/1078892780_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cea3b5cdf96aa4a294b149598382afb6.jpg

Türkiye'de konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.Konut satış istatistikleriTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100'e geriledi.En çok konut hangi ilde satıldı?İstanbul, 24 bin 234 ile kasımda en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili, 12 bin 706 konut satışıyla Ankara, 8 bin 540 ile İzmir takip etti.En az konut satışı hangi illerde?Konut satış sayısının en az olduğu iller 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak sıralandı.Konut satışları, ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak, 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti.Yabancılara konut satışıTürkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 azalarak 1943'e geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Kasımda, yabancılara 1943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 düştü. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,4 oldu.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 728 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 662 ile Antalya, 157 konutla Mersin takip etti. Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 18 bin 993'e geriledi.Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 310 konut satın aldı. Bunu, 159 konutla Ukrayna ve 151 ile Alman vatandaşları izledi.İpotekli konut satışları azaldıTürkiye genelinde ipotekli konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 21 bin 499 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 15,2 oldu.Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak, 207 bin 519'a yükseldi.Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 483'ü, ocak-kasım dönemindeki 49 bin 973'ü, ilk el satışları olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/istanbulda-en-fazla-konut-satisi-olan-ilceler-belli-oldu-metrekare-fiyati-26-bin-500-tlden-basliyor-1101064109.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, konut satışı, türkiye