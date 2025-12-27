Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/yilbasi-oncesi-onemli-uyari-daha-ucuz-diye-merdiven-alti-urun-almayin-zehirlenmeye-yol-acmayin-1102287549.html
Yılbaşı öncesi önemli uyarı: Daha ucuz diye merdiven altı ürün almayın, zehirlenmeye yol açmayın
Yılbaşı öncesi önemli uyarı: Daha ucuz diye merdiven altı ürün almayın, zehirlenmeye yol açmayın
TESK, yılbaşı öncesinde merdiven altı üretimlere dikkat çekerken, fiyatları ucuz diyerek tercih edilen bazı ürünlere dikkat çekti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı akşamı tüketilen ürünlere yönelik merdiven altı üretim uyarısında bulundu. Bu tür üretimlerin arttığına dikkat çeken Palandöken, "Zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı" dedi.Gerçek fiyatın çok altında satılıyorsa dikkat Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merdiven altı üretimin de arttığını işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:"Bildiğiniz üzere zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı. Cazip gösterilen ve gerçek fiyatının çok altında sunulan bu ürünler ciddi risk taşıyor. Fiyatıyla sizlere çok daha ucuzmuş gibi gösterilen, bayatlamış, miadı dolmuş ürünlere, paketlere ya da albenili sepetler içerisinde sunulan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılda en çok tüketilen gıdalar arasında pasta, börek ve çeşitli atıştırmalıklar yer alıyor. Bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır."
13:50 27.12.2025
TESK, yılbaşı öncesinde merdiven altı üretimlere dikkat çekerken, fiyatları ucuz diyerek tercih edilen bazı ürünlere dikkat çekti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı akşamı tüketilen ürünlere yönelik merdiven altı üretim uyarısında bulundu. Bu tür üretimlerin arttığına dikkat çeken Palandöken, "Zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı" dedi.

Gerçek fiyatın çok altında satılıyorsa dikkat

Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merdiven altı üretimin de arttığını işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz üzere zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı. Cazip gösterilen ve gerçek fiyatının çok altında sunulan bu ürünler ciddi risk taşıyor. Fiyatıyla sizlere çok daha ucuzmuş gibi gösterilen, bayatlamış, miadı dolmuş ürünlere, paketlere ya da albenili sepetler içerisinde sunulan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılda en çok tüketilen gıdalar arasında pasta, börek ve çeşitli atıştırmalıklar yer alıyor. Bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır."
Altay bebek zehirlenerek hayatını kaybetmişti: Böcek ilacı 'kimyasal silah' sayıldı
17 Aralık, 11:30
