Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş yoğun bakıma alındı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş yoğun bakıma alındı
27.12.2025
türki̇ye
necdet kökeş
yoğun bakım
cüneyt arkın
yeşilçam
Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden olan, Cüneyt Arkın’ın dört yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren usta oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştıEdinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki oyuncu, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Kökeş’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.60’lı yıllarda Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Necdet Kökeş, o dönemde henüz 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.Maddi zorluklar içinde yaşıyorUzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, zor koşullar altında yaşamını sürdüren usta oyuncunun maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor.
türki̇ye
