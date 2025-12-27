Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş yoğun bakıma alındı

Türkiye
Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden olan, Cüneyt Arkın’ın dört yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren usta oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştıEdinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki oyuncu, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Kökeş’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.60’lı yıllarda Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Necdet Kökeş, o dönemde henüz 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.Maddi zorluklar içinde yaşıyorUzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, zor koşullar altında yaşamını sürdüren usta oyuncunun maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Necdet Kökeş, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen 81 yaşındaki usta oyuncunun, yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden olan, Cüneyt Arkın’ın dört yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren usta oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki oyuncu, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorlar, Kökeş’in sağlık durumunu yakından takip ediyor.
60’lı yıllarda Yeşilçam’da sinema kariyerine adım atan Necdet Kökeş, o dönemde henüz 18 yaşındaydı. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, sevenlerini duygulandırmıştı.

Maddi zorluklar içinde yaşıyor

Uzun süredir Beyoğlu’nda bir otel odasında, zor koşullar altında yaşamını sürdüren usta oyuncunun maddi sıkıntılar yaşadığı biliniyor.
