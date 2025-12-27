https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/murat-ovuc-hakkinda-yeni-gelisme-cezaevi-degistirildi-1102285261.html
Murat Övüç hakkında yeni gelişme: Cezaevi değiştirildi
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün cezaevi değiştirildi. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Murat Övüç İstanbul'daki Metris Cezaevinden Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.Uçakta çektiği video ile gündem olmuştuHalk TV'nin haberine göre, Övüç uçakta çektiği bir videoda başörtüsü takmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış ve Övüç tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Övüç kendisini 'Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, 'ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur' dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek savunmuştu. Övüç, tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Yeni kararla birlikte Övüç Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
