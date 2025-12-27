https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/yemende-hava-saldirilari-disisleri-bakanligi-aciklama-yapti-1102279056.html
Yemen'de hava saldırıları: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Yemen'in güneyinde petrol zengini iki vilayeti kontrolünde tutan Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'ın kendi güçlerine yönelik uyarı hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı medya kuruluşları tarafından yayınlanan videolarda, Hadramaut eyaletindeki Wadi Nahab'daki mevzilerine yakın bölgelere yönelik hava saldırıları gösterildi.Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi:
Yemen'in güneyinde petrol zengini iki vilayeti kontrolünde tutan Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'ın kendi güçlerine yönelik uyarı hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.
Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı medya kuruluşları tarafından yayınlanan videolarda, Hadramaut eyaletindeki Wadi Nahab'daki mevzilerine yakın bölgelere yönelik hava saldırıları gösterildi.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi:
Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir. Yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği sağduyulu tutumu ve Yemen Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimleri takdir ediyoruz. Türkiye, Yemen Cumhuriyeti’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir.