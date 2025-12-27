Yemen'de hava saldırıları: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Yemen Cumhuriyeti’nde son dönemde vuku bulan gelişmeler endişe vericidir. Yaşanan tırmanma karşısında Suudi Arabistan’ın sergilediği sağduyulu tutumu ve Yemen Cumhuriyeti’nde güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yürütülen girişimleri takdir ediyoruz. Türkiye, Yemen Cumhuriyeti’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını, ülkede refah ve huzurun sağlanmasını amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdürecektir.