Ünlü sanatçı Ümit Besen 8 yıl sonra açıkladı: Herkese teşekkür etti

Ünlü sanatçı Ümit Besen, kızı Ezgi Besen'in hakim olarak atandığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı. Besen, kızının 8 yıldır hakimlik yaptığını belirtti.
Ünlü sanatçı Ümit Besen, kızının Edirne Adliyesi'ne hakim olarak atanması haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Kızının aslında 8 yıldır hakim olarak görev yaptığını söyleyen Besen, kendisine tebrik mesajı gönderen herkese de teşekkür etti. 8 yıldır hakim olarak görev yapıyorBesen'in kızı Ezgi Besen'in hakim olarak görevlendirilmesine ilişkin çok sayıda haber çıkınca ünlü ismin hayranlarından da binlerce tebrik mesajı geldi. Bunun üzerine Ümit Besen sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Besen, "Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hakim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim. Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum. Hassasiyetine görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Ümit Besen, kızı Ezgi Besen'in hakim olarak atandığına dair haberlerle ilgili açıklama yaptı. Besen, kızının 8 yıldır hakimlik yaptığını belirtti.
Ünlü sanatçı Ümit Besen, kızının Edirne Adliyesi'ne hakim olarak atanması haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Kızının aslında 8 yıldır hakim olarak görev yaptığını söyleyen Besen, kendisine tebrik mesajı gönderen herkese de teşekkür etti.

8 yıldır hakim olarak görev yapıyor

Besen'in kızı Ezgi Besen'in hakim olarak görevlendirilmesine ilişkin çok sayıda haber çıkınca ünlü ismin hayranlarından da binlerce tebrik mesajı geldi. Bunun üzerine Ümit Besen sosyal medyasından bir açıklama yaptı.
Besen, "Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hakim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim. Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum. Hassasiyetine görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
