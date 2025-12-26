https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/trump-epstein-ile-baglarini-moda-olmadan-cok-once-kestigini-acikladi-1102259799.html

Trump, Epstein ile bağlarını 'moda olmadan çok önce' kestiğini açıkladı

Trump, Epstein ile bağlarını 'moda olmadan çok önce' kestiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlarını en başta gerçekten kesenin kendisi olduğunu ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T11:05+0300

2025-12-26T11:05+0300

2025-12-26T11:05+0300

dünya

donald trump

jeffrey epstein

adalet bakanlığı

truth social

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100872178_0:0:743:418_1920x0_80_0_0_281d52fde699162ba1338db58b815287.png

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantısını yıllar önce kestiğini belirtti. ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, ona yüksek meblağlarda maddi destek sağlayan ve etkinliklerine katılan birçok kişi bulunduğunu belirtti. Bu isimlerin gerçekler ortaya çıkmaya başladığında Epstein ile yakın ilişkilerini reddetmeye başladıklarını belirten Trump şu ifadeleri kullandı:Trump açıklamasında, söz konusu isimlerin Epstein dosyaları kapsamında gündeme gelmeleri halinde 'açıklayacak çok fazla şeylerinin' olacağını söyledi.Epstein'ın uçağıyla en az 8 kez yolculuk yaptıABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde Trump'ın ismi daha sık yer almaya başlamış, ABD Başkanının 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta Epstein'ın özel uçağındaki yolcular arasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Trump, belgeler yayımlanmadan önce dosyaların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasına karşı olduğunu söylemiş, yayımlanan fotoğrafların bağlamından koparılarak yanlış yorumlanabileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abd-adalet-bakanligi-epstein-davasiyla-baglantili-bir-milyondan-fazla-belge-ortaya-cikarildi-1102204643.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, jeffrey epstein, adalet bakanlığı, truth social, abd