Trump, Epstein ile bağlarını 'moda olmadan çok önce' kestiğini açıkladı
Trump, Epstein ile bağlarını 'moda olmadan çok önce' kestiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlarını en başta gerçekten kesenin kendisi olduğunu ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden... 26.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantısını yıllar önce kestiğini belirtti. ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, ona yüksek meblağlarda maddi destek sağlayan ve etkinliklerine katılan birçok kişi bulunduğunu belirtti. Bu isimlerin gerçekler ortaya çıkmaya başladığında Epstein ile yakın ilişkilerini reddetmeye başladıklarını belirten Trump şu ifadeleri kullandı:Trump açıklamasında, söz konusu isimlerin Epstein dosyaları kapsamında gündeme gelmeleri halinde 'açıklayacak çok fazla şeylerinin' olacağını söyledi.Epstein'ın uçağıyla en az 8 kez yolculuk yaptıABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde Trump'ın ismi daha sık yer almaya başlamış, ABD Başkanının 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta Epstein'ın özel uçağındaki yolcular arasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Trump, belgeler yayımlanmadan önce dosyaların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasına karşı olduğunu söylemiş, yayımlanan fotoğrafların bağlamından koparılarak yanlış yorumlanabileceğini dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlarını en başta gerçekten kesenin kendisi olduğunu ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden çok daha önce yaptığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein ile bağlantısını yıllar önce kestiğini belirtti.
ABD Başkanı, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Epstein ile yakın ilişkiler kuran, adasını ziyaret eden, ona yüksek meblağlarda maddi destek sağlayan ve etkinliklerine katılan birçok kişi bulunduğunu belirtti. Bu isimlerin gerçekler ortaya çıkmaya başladığında Epstein ile yakın ilişkilerini reddetmeye başladıklarını belirten Trump şu ifadeleri kullandı:

İşler kızışmaya başlayınca Epstein'i bir anda yüz üstü bıraktılar, onunla hiçbir bağlantıları bulunmadığını söylediler ve sonra da beni suçladılar. Epstein ile bağlarını gerçekten kesen tek kişi bendim ve bunu Epstein'den uzaklaşmanın 'moda' hale gelmesinden çok daha önce yaptım.

Trump açıklamasında, söz konusu isimlerin Epstein dosyaları kapsamında gündeme gelmeleri halinde 'açıklayacak çok fazla şeylerinin' olacağını söyledi.

Epstein'ın uçağıyla en az 8 kez yolculuk yaptı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde Trump'ın ismi daha sık yer almaya başlamış, ABD Başkanının 1993-1996 yılları arasında en az 8 uçuşta Epstein'ın özel uçağındaki yolcular arasında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Trump, belgeler yayımlanmadan önce dosyaların kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasına karşı olduğunu söylemiş, yayımlanan fotoğrafların bağlamından koparılarak yanlış yorumlanabileceğini dile getirmişti.
