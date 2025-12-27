https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/trump-zelenskiyin-onerileri-abd-onayi-olmadan-hicbir-sey-ifade-etmez-1102279251.html
Trump: Zelenskiy’in önerileri ABD onayı olmadan hiçbir şey ifade etmez
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin sunduğu önerilerin, Washington’un onayı olmadan geçerlilik... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Vladimir Zelenskiy’in sunduğu önerilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Politico’ya konuşan Trump, Zelenskiy’nin barış planı teklifinin Washington’un onayı olmadan bir şey ifade etmeyeceğini vurguladı.Trump, “Ben onaylamadığım sürece onun elinde hiçbir şey yok. O yüzden, bakalım elinde ne varmış” ifadesini kullandı.ABD lideri ayrıca, bu hafta sonu “verimli” bir görüşme yapılabileceğine inandığını ifade etti, ancak bu görüşmenin yeri ve zamanına dair ayrıntı vermedi. Trump, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.Ukrayna basınında yayınlanan ve Zelenskiy’in bizzat gazetecilere ilettiği belirtilen 20 maddelik belgeye göre Ukrayna tarafının önerdiği plan şu başlıkları içeriyor:Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gün içinde yaptığı açıklamada, Kiev’in önerdiği çözüm planının ABD ile son haftalarda müzakere edilen çerçeveden “önemli ölçüde” farklı olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Vladimir Zelenskiy’in sunduğu önerilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Politico’ya konuşan Trump, Zelenskiy’nin barış planı teklifinin Washington’un onayı olmadan bir şey ifade etmeyeceğini vurguladı.
Trump, “Ben onaylamadığım sürece onun elinde hiçbir şey yok. O yüzden, bakalım elinde ne varmış” ifadesini kullandı.
ABD lideri ayrıca, bu hafta sonu “verimli” bir görüşme yapılabileceğine inandığını ifade etti, ancak bu görüşmenin yeri ve zamanına dair ayrıntı vermedi. Trump, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.
Ukrayna basınında yayınlanan ve Zelenskiy’in bizzat gazetecilere ilettiği belirtilen 20 maddelik belgeye göre Ukrayna tarafının önerdiği plan şu başlıkları içeriyor:
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya'nın talebi doğrultusunda geri çekilmeyi reddetmesi.
NATO Antlaşması’nın 5. maddesine benzer güvenlik garantileri.
Zaporijye Nükleer Güç Santrali’nin Washington ile ortak yönetimi,
Moskova ile saldırmazlık anlaşması imzalanması, ancak bunun Ukrayna mevzuatına dahil edilmemesi.
Belgenin ayrıca Rusça dilinin statüsü konusunda somut bir hüküm içermediği belirtiliyor.
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gün içinde yaptığı açıklamada, Kiev’in önerdiği çözüm planının ABD ile son haftalarda müzakere edilen çerçeveden “önemli ölçüde” farklı olduğunu belirtti.