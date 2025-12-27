https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/trump-zelenskiyin-onerileri-abd-onayi-olmadan-hicbir-sey-ifade-etmez-1102279251.html

Trump: Zelenskiy’in önerileri ABD onayı olmadan hiçbir şey ifade etmez

27.12.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Vladimir Zelenskiy’in sunduğu önerilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Politico’ya konuşan Trump, Zelenskiy’nin barış planı teklifinin Washington’un onayı olmadan bir şey ifade etmeyeceğini vurguladı.Trump, “Ben onaylamadığım sürece onun elinde hiçbir şey yok. O yüzden, bakalım elinde ne varmış” ifadesini kullandı.ABD lideri ayrıca, bu hafta sonu “verimli” bir görüşme yapılabileceğine inandığını ifade etti, ancak bu görüşmenin yeri ve zamanına dair ayrıntı vermedi. Trump, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeyi planladığını sözlerine ekledi.Ukrayna basınında yayınlanan ve Zelenskiy’in bizzat gazetecilere ilettiği belirtilen 20 maddelik belgeye göre Ukrayna tarafının önerdiği plan şu başlıkları içeriyor:Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gün içinde yaptığı açıklamada, Kiev’in önerdiği çözüm planının ABD ile son haftalarda müzakere edilen çerçeveden “önemli ölçüde” farklı olduğunu belirtti.

