Ryabkov: Kiev ve AB’deki destekçileri çatışmanın çözümünü sabote etme çabalarını ikiye katladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne ‘ciddi biçimde yaklaşıldığını’ belirterek, sürecin bundan sonrasının... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 25 Aralık 2025’i Ukrayna krizinde “dönüm noktası” olarak nitelendirerek, Moskova’nın anlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Ryabkov, Kiev ve özellikle AB’deki destekçilerinin ise olası mutabakatı “torpillemek için çabalarını iki katına çıkardığını” belirtti.Ryabkov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, 25 Aralık 2025 tarihinin özel bir anlam kazandığını vurguladı.Yapay takvim baskısının çözüm getirmeyeceğini belirten Ryabkov, süre tartışmalarını da eleştirdi:Ryabkov, Moskova’nın Ukrayna krizinin ana nedenlerini ele alan bir çözümden yana olduğunu kaydetti.Ryabkov, Ukrayna’nın geleceğine ilişkin tartışmalı senaryolara da değindi. Ukrayna'nın çöküşü senaryosunun tamamen spekülatif olmadığını söyleyen Ryabkov, bunun gerçekleşme ihtimalinin ise belirsiz olduğunu ifade etti.Ryabkov, NATO sancağı altında Rusya’ya karşı olası bir açık çatışmada “zafer hesabı yapanların derin bir yanılgı içinde olduğunu” söyledi. Nükleer bir güçle savaşın “kaçınılmaz felaket” anlamına geleceğini vurgulayan Ryabkov, Batı’yı büyük savaş senaryoları yerine gerilimi düşürmeye odaklanmaya çağırdı.Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki askeri faaliyetlerini “emsalsiz düzeyde” olarak nitelendiriyor. NATO ise Doğu Avrupa’daki askeri yığınağını ve tatbikatlarını “Rus tehdidine karşı caydırıcılık” olarak tanımlıyor.Rus yetkililer, defalarca Avrupa’daki NATO varlığının güçlendirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın NATO ile diyaloğa “eşitlik temelinde” açık olduğunu vurgularken, Batı’nın Avrupa kıtasının daha fazla askerileştirilmesi politikasından vazgeçmesi gerektiğinin altını çiziyor.

