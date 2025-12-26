Ryabkov: Kiev ve AB’deki destekçileri çatışmanın çözümünü sabote etme çabalarını ikiye katladı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna’daki çatışmanın siyasi çözümüne ‘ciddi biçimde yaklaşıldığını’ belirterek, sürecin bundan sonrasının karşı tarafın siyasi iradesine bağlı olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 25 Aralık 2025’i Ukrayna krizinde “dönüm noktası” olarak nitelendirerek, Moskova’nın anlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Ryabkov, Kiev ve özellikle AB’deki destekçilerinin ise olası mutabakatı “torpillemek için çabalarını iki katına çıkardığını” belirtti.
Ryabkov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, 25 Aralık 2025 tarihinin özel bir anlam kazandığını vurguladı.
Sanıyorum 25 Aralık 2025 tarihi, hepimizin hafızasında gerçekten çözüme yaklaştığımız bir eşik olarak kalacak. Ancak son hamleyi yapıp bir anlaşmaya varıp varamayacağımız, bizim çalışmalarımız kadar, karşı tarafın siyasi iradesine de bağlı. Özellikle Kiev ve başta Avrupa Birliği’ndeki sponsorları, anlaşmaya yanaşmayanlar, bu süreci torpillemek için çabalarını iki katına çıkarmış durumda.
Yapay takvim baskısının çözüm getirmeyeceğini belirten Ryabkov, süre tartışmalarını da eleştirdi:
Burada hiçbir yapay süre, hiçbir ‘dokuz gün, doksan gün’ gibi son tarih, gerçek anlamda işe yaramaz. Takvim yapraklarındaki tarihlere odaklanmak yerine, meselenin özüne yoğunlaşmak gerekiyor. Rusya tarafında tam bir hazırlık var, aynı yaklaşımı karşı taraftan da bekliyoruz.
Ryabkov, Moskova’nın Ukrayna krizinin ana nedenlerini ele alan bir çözümden yana olduğunu kaydetti.
Bu krizin kaynağında yatan sorunlar doğru şekilde çözülmeden, kalıcı ve nihai bir anlaşmaya varmak mümkün olmaz. Odak noktası, sorunun özü olmalı. Biz tam anlamıyla hazırız, aynı ciddiyeti diğer taraftan da bekliyoruz.
Ryabkov, Ukrayna’nın geleceğine ilişkin tartışmalı senaryolara da değindi. Ukrayna'nın çöküşü senaryosunun tamamen spekülatif olmadığını söyleyen Ryabkov, bunun gerçekleşme ihtimalinin ise belirsiz olduğunu ifade etti.
Bugün Kiev’de iktidarda olanların iradesiyle sınırlı olmayan dinamikler var. Hatta her şey Ukrayna halkının iradesine de bağlı değil. Biz, ülkemizin temel ve derin çıkarlarını her boyutuyla savunan bir aktör olarak bu tabloda önemli bir rol oynuyoruz; ancak sürecin tamamını yalnızca bize indirgemek de mümkün değil. Ukrayna’nın olası dağılması senaryosu tamamen soyut bir kurgu değil, ama ne ölçüde gerçekçi olduğu açık bir soru.
Ryabkov, NATO sancağı altında Rusya’ya karşı olası bir açık çatışmada “zafer hesabı yapanların derin bir yanılgı içinde olduğunu” söyledi. Nükleer bir güçle savaşın “kaçınılmaz felaket” anlamına geleceğini vurgulayan Ryabkov, Batı’yı büyük savaş senaryoları yerine gerilimi düşürmeye odaklanmaya çağırdı.
En kötü senaryolar üzerine spekülasyona girmek istemem. Bu tür tahmin ve değerlendirmelere yanıt olarak yalnızca şunu söyleyebilirim: NATO sancağı altında, Batılı ülkeler grubunun da katıldığı açık bir çatışmada Rusya’ya karşı zafer hesapları yapanlar derin bir yanılgı içinde. Böyle bir durumda nükleer bir devleti yenmeye kalkışmaktan söz ediyoruz. Bu, tanımı gereği imkansız. Bu yol baştan sona çıkmaz sokak, felakete giden bir rota. Biz, büyük bir savaşın ne zaman patlak verebileceğini tartışmak yerine, onu engellemek için ne yapılması gerektiği üzerinde düşünülmesini istiyoruz.
Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki askeri faaliyetlerini “emsalsiz düzeyde” olarak nitelendiriyor. NATO ise Doğu Avrupa’daki askeri yığınağını ve tatbikatlarını “Rus tehdidine karşı caydırıcılık” olarak tanımlıyor.
Rus yetkililer, defalarca Avrupa’daki NATO varlığının güçlendirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın NATO ile diyaloğa “eşitlik temelinde” açık olduğunu vurgularken, Batı’nın Avrupa kıtasının daha fazla askerileştirilmesi politikasından vazgeçmesi gerektiğinin altını çiziyor.