Trump: Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma konusunda Netanyahu'nun izinden hemen gitmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun Somaliland'ı tanıması konusu incelemesi gerektiğini söyleyerek İsrail'in kararına uyum sağlamayacağını belirtti. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma yönündeki önerisini 'incelemesi' gerektiğini söyleyerek, bu konuda hemen adım atmayacağını belirtti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Daha önce İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı ‘bağımsız bir ülke’ tanıdığını duyurmuş, karar pek çok ülke ve birlik tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

