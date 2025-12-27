Türkiye
Trump: Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma konusunda Netanyahu'nun izinden hemen gitmeyeceğim
Trump: Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma konusunda Netanyahu'nun izinden hemen gitmeyeceğim
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun Somaliland'ı tanıması konusu incelemesi gerektiğini söyleyerek İsrail'in kararına uyum sağlamayacağını belirtti. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma yönündeki önerisini 'incelemesi' gerektiğini söyleyerek, bu konuda hemen adım atmayacağını belirtti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Daha önce İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı ‘bağımsız bir ülke’ tanıdığını duyurmuş, karar pek çok ülke ve birlik tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Trump: Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma konusunda Netanyahu'nun izinden hemen gitmeyeceğim

04:51 27.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun Somaliland'ı tanıması konusu incelemesi gerektiğini söyleyerek İsrail'in kararına uyum sağlamayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği demeçte, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma yönündeki önerisini 'incelemesi' gerektiğini söyleyerek, bu konuda hemen adım atmayacağını belirtti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma konusunda Netanyahu'nun izinden hemen gitmeyeceğim
Daha önce İsrail, Somali’den 1991 yılında tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland’ı ‘bağımsız bir ülke’ tanıdığını duyurmuş, karar pek çok ülke ve birlik tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Binyamin Netanyahu İsrail'in Somaliland'ı tanıdığı belgeyi imzalıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
DÜNYA
Somaliland krizi büyüyor: İsrail’in kararı bölge ülkelerinden sert tepki aldı
Dün, 22:45
