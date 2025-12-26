Türkiye
Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz
Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşmesinde ABD'nin Kamboçya ve Tayland arasında devam eden çatışmalardan 'endişe duyduklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kamboçya ve Tayland arasındaki gerilim ele alındı.Devam eden çatışmalardan 'endişe duyduklarını' ifade eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış arzusunu' aktararak Malezya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydetti.
Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz

02:25 26.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşmesinde ABD'nin Kamboçya ve Tayland arasında devam eden çatışmalardan 'endişe duyduklarını' söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kamboçya ve Tayland arasındaki gerilim ele alındı.
Devam eden çatışmalardan 'endişe duyduklarını' ifade eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış arzusunu' aktararak Malezya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydetti.
