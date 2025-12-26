https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/rubio-kambocya-ile-tayland-arasindaki-catismalar-nedeniyle-endise-duyuyoruz-1102248914.html

Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz

Rubio: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalar nedeniyle endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüşmesinde ABD'nin Kamboçya ve Tayland arasında devam eden çatışmalardan 'endişe... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kamboçya ve Tayland arasındaki gerilim ele alındı.Devam eden çatışmalardan 'endişe duyduklarını' ifade eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış arzusunu' aktararak Malezya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydetti.

