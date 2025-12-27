https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/starmer-macron-ve-merz-ukraynaya-iliskin-cozum-surecini-gorustu-1102279885.html
Starmer, Macron ve Merz Ukrayna’ya ilişkin çözüm sürecini görüştü
Starmer, Macron ve Merz Ukrayna’ya ilişkin çözüm sürecini görüştü
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T01:21+0300
2025-12-27T01:21+0300
2025-12-27T01:21+0300
ukrayna kri̇zi̇
keir starmer
friedrich merz
emmanuel macron
telefon görüşmesi
ukrayna
abd
rusya
vladimir zelenskiy
barak ravid
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2b14137755593bf13eb953d994b89573.jpg
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmelerin ana gündem maddesi Ukrayna’daki durum ve olası barış süreci oldu.Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde Başbakan Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Liderler, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını ve önümüzdeki günlerde bu hedef doğrultusunda devam edecek müzakerelerin önemini teyit etti” denildi.Starmer’in, görüşmeler sırasında Ukrayna ve tüm Euro-Atlantik bölgesinin güvenliği açısından “kritik bir dönemece” girildiğini vurguladığı belirtildi.Telefon diplomasisi, Vladimir Zelenskiy’in ABD’ye olası ziyareti zemininde gerçekleşti. Daha önce Axios muhabiri Barak Ravid, bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Aralık Pazar günü, Florida’daki Mar-a-Lago rezidansında Zelenskiy ile bir araya gelmeyi planladığını aktarmıştı.ABD yönetimi, daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kremlin, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve özellikle Anchorage platformunda sürdürülen temasları desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20–21 Aralık tarihlerinde Miami’de temaslarda bulunmuştu. Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği, görüşmelerde Ukrayna krizi başta olmak üzere, bölgesel dosyalar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/trump-zelenskiyin-onerileri-abd-onayi-olmadan-hicbir-sey-ifade-etmez-1102279251.html
ukrayna
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/02/1051357431_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_60efe2d62133f39c13e111bd0b24193d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
keir starmer, friedrich merz, emmanuel macron, telefon görüşmesi, ukrayna, abd, rusya, vladimir zelenskiy, barak ravid, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), axios
keir starmer, friedrich merz, emmanuel macron, telefon görüşmesi, ukrayna, abd, rusya, vladimir zelenskiy, barak ravid, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), axios
Starmer, Macron ve Merz Ukrayna’ya ilişkin çözüm sürecini görüştü
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin süreci görüştüğü bildirildi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmelerin ana gündem maddesi Ukrayna’daki durum ve olası barış süreci oldu.
Açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde Başbakan Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Liderler, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını ve önümüzdeki günlerde bu hedef doğrultusunda devam edecek müzakerelerin önemini teyit etti” denildi.
Starmer’in, görüşmeler sırasında Ukrayna ve tüm Euro-Atlantik bölgesinin güvenliği açısından “kritik bir dönemece” girildiğini vurguladığı belirtildi.
Telefon diplomasisi, Vladimir Zelenskiy’in ABD’ye olası ziyareti zemininde gerçekleşti. Daha önce Axios muhabiri Barak Ravid, bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Aralık Pazar günü, Florida’daki Mar-a-Lago rezidansında Zelenskiy ile bir araya gelmeyi planladığını aktarmıştı.
ABD yönetimi, daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kremlin, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve özellikle Anchorage platformunda sürdürülen temasları desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20–21 Aralık tarihlerinde Miami’de temaslarda bulunmuştu. Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği, görüşmelerde Ukrayna krizi başta olmak üzere, bölgesel dosyalar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirilmişti.