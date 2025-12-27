https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/soguk-hava-geldi-kar-yagisi-basladi-istanbuldan-ilk-goruntu-1102283824.html

Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul’dan ilk görüntü

Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul’dan ilk görüntü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları hızla düştü. Sabah saatlerinde kent... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T11:09+0300

2025-12-27T11:09+0300

2025-12-27T11:09+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

kar yağışı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102283885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9bb5c6b5f73978874b76c10964362e1e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Beklenen soğuk hava dalgası sabah saatlerinde etkisini gösterdi ve mega kentte kar yağışı başladı.Şişli’de hafif kar, yükseklerde karla karışık yağmurKent merkezinde etkili olan yağış, Şişli’de hafif kar şeklinde görüldü. Yetkililer, gün içerisinde özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edebileceğini belirtiyor.Çekmeköy’de araçlar beyaza büründüAnadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede araçların üzerinde ipeksi bir beyaz tabaka oluşturdu. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/meteorolojiden-38-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-kar-alarmi-istanbula-ne-zaman-kar-yagacak-1102281195.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, i̇stanbul