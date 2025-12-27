https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/soguk-hava-geldi-kar-yagisi-basladi-istanbuldan-ilk-goruntu-1102283824.html
Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul’dan ilk görüntü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Beklenen soğuk hava dalgası sabah saatlerinde etkisini gösterdi ve mega kentte kar yağışı başladı.Şişli’de hafif kar, yükseklerde karla karışık yağmurKent merkezinde etkili olan yağış, Şişli’de hafif kar şeklinde görüldü. Yetkililer, gün içerisinde özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edebileceğini belirtiyor.Çekmeköy’de araçlar beyaza büründüAnadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede araçların üzerinde ipeksi bir beyaz tabaka oluşturdu. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Beklenen soğuk hava dalgası sabah saatlerinde etkisini gösterdi ve mega kentte kar yağışı başladı.
Şişli’de hafif kar, yükseklerde karla karışık yağmur
Kent merkezinde etkili olan yağış, Şişli’de hafif kar şeklinde görüldü. Yetkililer, gün içerisinde özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edebileceğini belirtiyor.
Çekmeköy’de araçlar beyaza büründü
Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede araçların üzerinde ipeksi bir beyaz tabaka oluşturdu. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması istendi.