Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul'dan ilk görüntü
Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul’dan ilk görüntü
Soğuk hava geldi, kar yağışı başladı: İstanbul’dan ilk görüntü

11:09 27.12.2025
İstanbul kar yağışı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları hızla düştü. Sabah saatlerinde kent genelinde kar yağışı başladı. Şişli’de hafif kar etkili olurken, Çekmeköy’de araçların üzeri beyaz tabakayla kaplandı. Yüksek kesimlerde gün içinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul dahil bazı illerde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Beklenen soğuk hava dalgası sabah saatlerinde etkisini gösterdi ve mega kentte kar yağışı başladı.

Şişli’de hafif kar, yükseklerde karla karışık yağmur

Kent merkezinde etkili olan yağış, Şişli’de hafif kar şeklinde görüldü. Yetkililer, gün içerisinde özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edebileceğini belirtiyor.

Çekmeköy’de araçlar beyaza büründü

Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy ilçesinde başlayan kar yağışı, kısa sürede araçların üzerinde ipeksi bir beyaz tabaka oluşturdu. Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olunması istendi.
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 38 il için sarı ve turuncu kodlu kar alarmı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
09:32
