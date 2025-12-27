https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/putin-birlesik-kuvvetler-grubunun-komuta-merkezini-ziyaret-etti-1102292583.html
Putin Birleşik Kuvvetler Grubunun komuta merkezini ziyaret etti
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Kuvvetler Grubu'nun komuta merkezlerinden birinini ziyaret ettiğini duyurdu. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Kuvvetler Grubu’nun komuta merkezlerinden birini ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Dimitrovo kenti ile Zaporijye bölgesindeki Gulyaypole yerleşim bölgesinin Rus birlikleri tarafından özgürleştirildiği rapor edildi.Açıklamada, “Birleşik Kuvvetler Grubu’nun Doğu ve Merkez askeri grupları komutanları ile onlara bağlı birlik komutanları, yürütülen muharebe görevlerinin seyri ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Dimitrov şehri ile Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole’nin alınması hakkında bilgi verdi” denildi.Putin’in, toplantı sırasında Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’dan da özel askeri harekat bölgesindeki genel durumla ilgili ayrıntılı bir brifing dinlediği kaydedildi.
