Para transferlerinde değişiklik için son 5 gün: Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğe sadece 5 gün kaldı. Düzenlemeyle 200 bin lira... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de banka hesabı bulunan milyonlarca kişi ve şirketi etkileyecek olan MASAK tebliği, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren devreye girecek. Günlük hayatın olağan akışı içinde kalacak işlemlerle, yüksek tutarlı para trafiğini ayırmayı hedefleyen düzenleme uzun süredir gündemdeydi.Para transferlerinde açıklama ve belge zorunluluğuYeni düzenlemeyle birlikte para transferleri, açıklamalı ve belge beyanlı olarak yapılacak. 200 bin lira ve üzeri tüm işlemlerde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıkça beyan edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal hareketleri daha yakından izleyecek.Neden ihtiyaç duyuldu?Son dönemde kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis operasyonlarının artması, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi öne çıkardı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan düzenleme, suç gelirlerinin finansal sistemden arındırılmasını hedefliyor.Kimleri etkileyecek?Düzenleme, bankada hesabı bulunan gerçek ve tüzel tüm kişileri kapsıyor. Yasalara uygun hareket edenler için olumsuz bir durum öngörülmezken, yasa dışı işlemler MASAK’ın radarına girecek.Havale ve EFT’lerde neler değişecek?1 Ocak 2026’dan itibaren havale ve EFT’lerde açıklama kısmına “ödeme, para, borç” gibi genel ifadeler yazılamayacak. Bankalar ve ödeme/elektronik para kuruluşları, transfer sırasında işlemin amacını seçmeyi zorunlu kılacak.Belirlenecek başlıklar arasında şunlar yer alacak:Bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik açıklama girilmesi istenecek.Yüksek tutarlı ve nakit işlemler mercek altındaMASAK, yalnızca açıklamaları değil, yüksek tutarlı para trafiğini de izleyecek. Nakit yatırma ve çekme işlemleri de kontrol altına alınacak; tutar arttıkça beyan yükümlülükleri ağırlaşacak.20 milyon lira üzeri işlemlerde belge şartı20 milyon lira ve üzerindeki işlemlerde “dayanak belgeler” talep edilecek. Konut alımlarında tapu senedi, araç satışlarında noter evrakları, mal alımlarında fatura gibi belgeler istenebilecek.Belge yoksa işlem yapılmayacakBelge sunulmaması halinde bankalar para transferini gerçekleştirmeyecek. Bu konuda istisna tanınmayacak.İstisna ve muafiyetler varMASAK, hayatın olağan akışına uygun işlemler için istisna ve muafiyetler de tanıdı:Ancak istisnaların kötüye kullanılması halinde MASAK ek tedbirler alabilecek.

