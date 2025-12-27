https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/cumhurbaskani-erdogan-tum-sabotajlara-ragmen-bugunlere-geldik-1102289201.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik

Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu kura çekimi, anahtar teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan,' tüm... 27.12.2025

Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle; Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız.Deprem turistleri gibi ortalıkta dolananlar vardı6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkâm kesenler vardı, seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı, enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı, deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı, Hükümet bu enkazın altında kalır diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı, yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı.Onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaatlerle tutanlar yok, iftiracılar ortada yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. 455 bin konutumuzu teslim etmenin gururunu yaşıyoruz Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

