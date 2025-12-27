https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/luksemburg-buyukelciligine-atama-turkiyenin-ab-temsilcisi-de-degisti-1102280149.html
Karadağ ve Lüksemburg Büyükelçiliğine atama: Türkiye'nin AB temsilcisi de değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla diplomasi ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey atama ve görev değişikliği yapıldı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre:Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki atamalar:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki atamalar:Meteoroloji Genel Müdürlüğü:Sağlık Bakanlığı:
02:46 27.12.2025 (güncellendi: 02:47 27.12.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla diplomasi ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey atama ve görev değişikliği yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre:
Faruk Kaymakçı
, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
olarak atandı.
Yaprak Balkan
, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
oldu.
Ayda Ünlü
, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
görevine getirildi.
Strateji ve Bütçe Başkanlığındaki atamalar:
Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına:
Serdar Altay
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına:
Mehmet Cem Fendoğlu
Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına:
Volkan Öz
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına:
Önder Demirezen
Birinci Hukuk Müşavirliğine:
Zuhal Edis
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki atamalar:
Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına:
Değer Ecer
Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine:
Hasan Bebek
Başmüfettişliğe:
Yakup Yıldırım
Meteoroloji Genel Müdürlüğü:
4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici
ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya
görevden alındı.
4. Bölge Müdürlüğüne:
Murat Ayvazoğlu
15. Bölge Müdürlüğüne:
Bayram Doğan
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına:
Hakan Bozkurt