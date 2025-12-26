https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/sile-belediyesi-sorusturmasi-15-kisi-tutuklandi-1102277816.html
Şile Belediyesi soruşturması: 15 kişi tutuklandı
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Şile Belediyesi odaklı 'örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yla birlikte 4 kişi tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği bildirildi.İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 kişi sağlık sorunları nedeniyle salıverildi. 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15’i tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Şile Belediyesi odaklı 'örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'yla birlikte 4 kişi tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği bildirildi.
İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 kişi sağlık sorunları nedeniyle salıverildi. 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.