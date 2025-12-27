Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe: Ankara'daki uçak kazasının soruşturması sürüyor
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın kalıntılarının Trablus’a getirildiğini açıkladı.Dibeybe, Ankara yakınlarında, Libya Genelkurmay delegasyonunu taşıyan uçağın düşmesinin ardından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, kaza sonucunda yaşamını yitiren el-Haddad ve beraberindeki meslektaşlarını andı.Dibeybe “Soruşturma, Türk makamları ile koordinasyon halinde tüm koşullar netleşene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.27 Aralık’ta el-Haddad ve beraberindeki kişilerin kalıntıları Trablus’a getirildi. Veda töreni, Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de katıldı ve el-Haddad’a ölümünden sonra mareşal rütbesi verdi.
ankara, libya, trablus, savunma bakanlığı
ankara, libya, trablus, savunma bakanlığı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Ankara yakınlarında yaşanan uçak kazasının soruşturmasının Türk makamlarıyla koordineli şekilde devam ettiğini belirterek tüm koşullar netleşene kadar da süreceğini dile getirdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın kalıntılarının Trablus’a getirildiğini açıkladı.
Dibeybe, Ankara yakınlarında, Libya Genelkurmay delegasyonunu taşıyan uçağın düşmesinin ardından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, kaza sonucunda yaşamını yitiren el-Haddad ve beraberindeki meslektaşlarını andı.
DibeybeSoruşturma, Türk makamları ile koordinasyon halinde tüm koşullar netleşene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.
27 Aralık’ta el-Haddad ve beraberindeki kişilerin kalıntıları Trablus’a getirildi. Veda töreni, Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de katıldı ve el-Haddad’a ölümünden sonra mareşal rütbesi verdi.
