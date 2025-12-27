https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/libya-ulusal-birlik-hukumeti-basbakani-dibeybe-ankaradaki-ucak-kazasinin-sorusturmasi-suruyor-1102291357.html
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe: Ankara'daki uçak kazasının soruşturması sürüyor
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe: Ankara'daki uçak kazasının soruşturması sürüyor
Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Ankara yakınlarında yaşanan uçak kazasının soruşturmasının Türk makamlarıyla koordineli şekilde devam ettiğini... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T17:11+0300
2025-12-27T17:11+0300
2025-12-27T17:11+0300
dünya
ankara
libya
trablus
savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0c/1044247809_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_702092f0c3bb26b3b742c50931f72081.jpg
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın kalıntılarının Trablus’a getirildiğini açıkladı.Dibeybe, Ankara yakınlarında, Libya Genelkurmay delegasyonunu taşıyan uçağın düşmesinin ardından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, kaza sonucunda yaşamını yitiren el-Haddad ve beraberindeki meslektaşlarını andı.Dibeybe “Soruşturma, Türk makamları ile koordinasyon halinde tüm koşullar netleşene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.27 Aralık’ta el-Haddad ve beraberindeki kişilerin kalıntıları Trablus’a getirildi. Veda töreni, Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de katıldı ve el-Haddad’a ölümünden sonra mareşal rütbesi verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/dusen-libya-ucaginin-kara-kutusu-almanyada-1102275828.html
ankara
libya
trablus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0c/1044247809_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_1a0cfc50fa3b69688c2f5cf73847632b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, libya, trablus, savunma bakanlığı
ankara, libya, trablus, savunma bakanlığı
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe: Ankara'daki uçak kazasının soruşturması sürüyor
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Ankara yakınlarında yaşanan uçak kazasının soruşturmasının Türk makamlarıyla koordineli şekilde devam ettiğini belirterek tüm koşullar netleşene kadar da süreceğini dile getirdi.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın kalıntılarının Trablus’a getirildiğini açıkladı.
Dibeybe, Ankara yakınlarında, Libya Genelkurmay delegasyonunu taşıyan uçağın düşmesinin ardından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, kaza sonucunda yaşamını yitiren el-Haddad ve beraberindeki meslektaşlarını andı.
Dibeybe “Soruşturma, Türk makamları ile koordinasyon halinde tüm koşullar netleşene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.
27 Aralık’ta el-Haddad ve beraberindeki kişilerin kalıntıları Trablus’a getirildi. Veda töreni, Savunma Bakanlığı Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de katıldı ve el-Haddad’a ölümünden sonra mareşal rütbesi verdi.