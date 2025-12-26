https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/dusen-libya-ucaginin-kara-kutusu-almanyada-1102275828.html

Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya’da

Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya’da

Sputnik Türkiye

Ankara yakınlarında düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin kara kutusu, kazanın nedenine ilişkin ‘tarafsız inceleme’ yapılması gerekçesiyle Almanya’ya gönderildi. Libya'dan Türkiye açıklaması geldi. Detaylar haberde...

2025-12-26T19:46+0300

2025-12-26T19:46+0300

2025-12-26T19:46+0300

dünya

libya

uçak

uçak kazası

ankara

almanya

kara kutu

abdulkadir uraloğlu

x

abdulhamid dibeybe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102146158_0:9:1688:959_1920x0_80_0_0_a292187fbf0cc05932997592e334d488.jpg

Libya İçişleri Bakanlığı, kara kutunun Almanya’ya gönderilmesinin 'ayrıntılı bir teknik analiz’ için tercih edildiğini bildirdi.‘Tarafsız bir ülkede incelenecek’Almanya’da uçuş veri kayıt cihazları ve kokpit ses kayıtları, genellikle Braunschweig kentinde bulunan Federal Uçak Kazası Soruşturma Bürosu (BFU) tarafından inceleniyor. Kara kutunun da bu kurumda analiz edilmesi bekleniyor.Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, ön incelemenin ardından uçuş veri kayıt cihazı ile kokpit ses kayıt cihazının, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla tarafsız bir ülkede inceleneceğini duyurmuştu.'Türkiye destek sözü verdi' Libya İçişleri Bakanlığı, Türk savcılığının kazayla ilgili soruşturmaya tam destek verme sözü verdiğini ve tüm belge ile kamera kayıtlarının paylaşılacağını açıkladı. Ayrıca Libya kriminal polisinin, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örneklerini Türk makamlarına gönderdiği belirtildi.Ankara’dan havalanmıştıFalcon 50 tipi özel jet, salı günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanmış, yaklaşık 80 kilometre sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti.Kazaya karışan uçakta, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte:Olay yerine yüzlerce kurtarma görevlisi sevk edilmişti.Erdoğan’dan taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus’taki hükümetin başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye taziye mesajı gönderdi. Libya’da ise Al-Haddad’ın yerine geçici bir Genelkurmay Başkanı atandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/bakan-uraloglu-dusen-ucakta-dakika-dakika-neler-oldugunu-anlatti-libya-heyetini-tasiyan-ucak-nasil-1102175913.html

libya

ankara

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

libya, uçak, kaza, türkiye, kara kutu, almanya, uçak nasıl düştü, uçak kazaları, uçak kazası haberleri, haberler, dünya haberleri