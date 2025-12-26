https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/dusen-libya-ucaginin-kara-kutusu-almanyada-1102275828.html
Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya’da
Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya’da
Sputnik Türkiye
Ankara yakınlarında düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin kara kutusu, kazanın nedenine ilişkin ‘tarafsız inceleme’ yapılması gerekçesiyle Almanya’ya gönderildi. Libya'dan Türkiye açıklaması geldi. Detaylar haberde...
2025-12-26T19:46+0300
2025-12-26T19:46+0300
2025-12-26T19:46+0300
dünya
libya
uçak
uçak kazası
ankara
almanya
kara kutu
abdulkadir uraloğlu
x
abdulhamid dibeybe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102146158_0:9:1688:959_1920x0_80_0_0_a292187fbf0cc05932997592e334d488.jpg
Libya İçişleri Bakanlığı, kara kutunun Almanya’ya gönderilmesinin 'ayrıntılı bir teknik analiz’ için tercih edildiğini bildirdi.‘Tarafsız bir ülkede incelenecek’Almanya’da uçuş veri kayıt cihazları ve kokpit ses kayıtları, genellikle Braunschweig kentinde bulunan Federal Uçak Kazası Soruşturma Bürosu (BFU) tarafından inceleniyor. Kara kutunun da bu kurumda analiz edilmesi bekleniyor.Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, ön incelemenin ardından uçuş veri kayıt cihazı ile kokpit ses kayıt cihazının, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla tarafsız bir ülkede inceleneceğini duyurmuştu.'Türkiye destek sözü verdi' Libya İçişleri Bakanlığı, Türk savcılığının kazayla ilgili soruşturmaya tam destek verme sözü verdiğini ve tüm belge ile kamera kayıtlarının paylaşılacağını açıkladı. Ayrıca Libya kriminal polisinin, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örneklerini Türk makamlarına gönderdiği belirtildi.Ankara’dan havalanmıştıFalcon 50 tipi özel jet, salı günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanmış, yaklaşık 80 kilometre sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti.Kazaya karışan uçakta, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte:Olay yerine yüzlerce kurtarma görevlisi sevk edilmişti.Erdoğan’dan taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus’taki hükümetin başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye taziye mesajı gönderdi. Libya’da ise Al-Haddad’ın yerine geçici bir Genelkurmay Başkanı atandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/bakan-uraloglu-dusen-ucakta-dakika-dakika-neler-oldugunu-anlatti-libya-heyetini-tasiyan-ucak-nasil-1102175913.html
libya
ankara
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102146158_200:0:1489:967_1920x0_80_0_0_059c2a77d8809814349636a6392b73f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
libya, uçak, kaza, türkiye, kara kutu, almanya, uçak nasıl düştü, uçak kazaları, uçak kazası haberleri, haberler, dünya haberleri
libya, uçak, kaza, türkiye, kara kutu, almanya, uçak nasıl düştü, uçak kazaları, uçak kazası haberleri, haberler, dünya haberleri
Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya’da
Ankara yakınlarında düşen ve Libya askeri heyetini taşıyan özel jetin kara kutusu, Almanya’ya gönderildi. Libya İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin soruşturma için tam destek verdiğini açıkladı.
Libya İçişleri Bakanlığı, kara kutunun Almanya’ya gönderilmesinin 'ayrıntılı bir teknik analiz’ için tercih edildiğini bildirdi.
‘Tarafsız bir ülkede incelenecek’
Almanya’da uçuş veri kayıt cihazları ve kokpit ses kayıtları, genellikle Braunschweig kentinde bulunan Federal Uçak Kazası Soruşturma Bürosu (BFU) tarafından inceleniyor. Kara kutunun da bu kurumda analiz edilmesi bekleniyor.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da daha önce X hesabından yaptığı açıklamada, ön incelemenin ardından uçuş veri kayıt cihazı ile kokpit ses kayıt cihazının, uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla tarafsız bir ülkede inceleneceğini duyurmuştu.
'Türkiye destek sözü verdi'
Libya İçişleri Bakanlığı, Türk savcılığının kazayla ilgili soruşturmaya tam destek verme sözü verdiğini ve tüm belge ile kamera kayıtlarının paylaşılacağını açıkladı. Ayrıca Libya kriminal polisinin, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örneklerini Türk makamlarına gönderdiği belirtildi.
Falcon 50 tipi özel jet, salı günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanmış, yaklaşık 80 kilometre sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Kazaya karışan uçakta, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile birlikte:
Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel
,
Askeri İmalat Kurumu Müdürü Tuğgeneral Mahmud el-Kutavi
,
Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab
,
Genelkurmay Medya Ofisi fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub
ve üç mürettebat
bulunuyordu.
Olay yerine yüzlerce kurtarma görevlisi sevk edilmişti.
Erdoğan’dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trablus’taki hükümetin başbakanı Abdulhamid Dibeybe’ye taziye mesajı gönderdi. Libya’da ise Al-Haddad’ın yerine geçici bir Genelkurmay Başkanı atandığı bildirildi.