Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği

Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği

Kuzey Kore lideri Kim'in Rus mevkidaşı Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. 27.12.2025

Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi.Mesajda, “Sona ermekte olan 2025 yılı boyunca Kore-Rusya ilişkileri, aynı siperde kanı, acıyı ve sevinci paylaşan en samimi müttefik ilişkileri olarak daha da güçlendi, söz konusu ilişkilerin mutlak mukavemet ve kudreti, çağın ve tarihin sayfalarında daha canlı bir şekilde hafızalara kazındı” ifadelerine yer verildi.Rusya ve Kuzey Kore halklarının arasındaki ilişkileri ve birliği hiç kimsenin yıkamayacağına dikkat çeken Kim, Putin ile birlikte iki ülke arasında ‘Kore-Rus ilişkilerinin büyük tarihini, ebedi dostluk refahının tarihini’ yaratmaktan ve açmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.

