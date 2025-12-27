https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/kuzey-kore-lideri-kimden-putine-yeni-yil-tebrigi-1102283266.html
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim’in Rus mevkidaşı Putin’e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T10:51+0300
2025-12-27T10:51+0300
2025-12-27T10:51+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kore merkezi haber ajansı (kcna)
rusya
vladimir putin
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl
rusya yeni yıl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102283111_0:36:756:461_1920x0_80_0_0_d0d9288ce55fa431cc8fcaee42591820.png
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi.Mesajda, “Sona ermekte olan 2025 yılı boyunca Kore-Rusya ilişkileri, aynı siperde kanı, acıyı ve sevinci paylaşan en samimi müttefik ilişkileri olarak daha da güçlendi, söz konusu ilişkilerin mutlak mukavemet ve kudreti, çağın ve tarihin sayfalarında daha canlı bir şekilde hafızalara kazındı” ifadelerine yer verildi.Rusya ve Kuzey Kore halklarının arasındaki ilişkileri ve birliği hiç kimsenin yıkamayacağına dikkat çeken Kim, Putin ile birlikte iki ülke arasında ‘Kore-Rus ilişkilerinin büyük tarihini, ebedi dostluk refahının tarihini’ yaratmaktan ve açmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-olarak-tutumumuz-acik-ve-1100106364.html
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102283111_47:0:707:495_1920x0_80_0_0_e259b07859b03e73ab0b42ba826ad1c2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, kim jong-un, kore merkezi haber ajansı (kcna), rusya, vladimir putin, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl, rusya yeni yıl, telgraf
kuzey kore, kim jong-un, kore merkezi haber ajansı (kcna), rusya, vladimir putin, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl, rusya yeni yıl, telgraf
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği
Kuzey Kore lideri Kim’in Rus mevkidaşı Putin’e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi.
Mesajda, “Sona ermekte olan 2025 yılı boyunca Kore-Rusya ilişkileri, aynı siperde kanı, acıyı ve sevinci paylaşan en samimi müttefik ilişkileri olarak daha da güçlendi, söz konusu ilişkilerin mutlak mukavemet ve kudreti, çağın ve tarihin sayfalarında daha canlı bir şekilde hafızalara kazındı” ifadelerine yer verildi.
Rusya ve Kuzey Kore halklarının arasındaki ilişkileri ve birliği hiç kimsenin yıkamayacağına dikkat çeken Kim, Putin ile birlikte iki ülke arasında ‘Kore-Rus ilişkilerinin büyük tarihini, ebedi dostluk refahının tarihini’ yaratmaktan ve açmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.