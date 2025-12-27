Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/kuzey-kore-lideri-kimden-putine-yeni-yil-tebrigi-1102283266.html
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği
Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim’in Rus mevkidaşı Putin’e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T10:51+0300
2025-12-27T10:51+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kore merkezi haber ajansı (kcna)
rusya
vladimir putin
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl
rusya yeni yıl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102283111_0:36:756:461_1920x0_80_0_0_d0d9288ce55fa431cc8fcaee42591820.png
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi.Mesajda, “Sona ermekte olan 2025 yılı boyunca Kore-Rusya ilişkileri, aynı siperde kanı, acıyı ve sevinci paylaşan en samimi müttefik ilişkileri olarak daha da güçlendi, söz konusu ilişkilerin mutlak mukavemet ve kudreti, çağın ve tarihin sayfalarında daha canlı bir şekilde hafızalara kazındı” ifadelerine yer verildi.Rusya ve Kuzey Kore halklarının arasındaki ilişkileri ve birliği hiç kimsenin yıkamayacağına dikkat çeken Kim, Putin ile birlikte iki ülke arasında ‘Kore-Rus ilişkilerinin büyük tarihini, ebedi dostluk refahının tarihini’ yaratmaktan ve açmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-olarak-tutumumuz-acik-ve-1100106364.html
kuzey kore
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1b/1102283111_47:0:707:495_1920x0_80_0_0_e259b07859b03e73ab0b42ba826ad1c2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, kim jong-un, kore merkezi haber ajansı (kcna), rusya, vladimir putin, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl, rusya yeni yıl, telgraf
kuzey kore, kim jong-un, kore merkezi haber ajansı (kcna), rusya, vladimir putin, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl, rusya yeni yıl, telgraf

Kuzey Kore lideri Kim’den Putin’e yeni yıl tebriği

10:51 27.12.2025
© KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2025
© KCNA
Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim’in Rus mevkidaşı Putin’e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Yeni Yıl kutlamaları vesilesiyle tebrik telgrafı gönderdi.
Mesajda, “Sona ermekte olan 2025 yılı boyunca Kore-Rusya ilişkileri, aynı siperde kanı, acıyı ve sevinci paylaşan en samimi müttefik ilişkileri olarak daha da güçlendi, söz konusu ilişkilerin mutlak mukavemet ve kudreti, çağın ve tarihin sayfalarında daha canlı bir şekilde hafızalara kazındı” ifadelerine yer verildi.
Rusya ve Kuzey Kore halklarının arasındaki ilişkileri ve birliği hiç kimsenin yıkamayacağına dikkat çeken Kim, Putin ile birlikte iki ülke arasında ‘Kore-Rus ilişkilerinin büyük tarihini, ebedi dostluk refahının tarihini’ yaratmaktan ve açmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.
Vladimir Putin-Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı
11 Ekim, 15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала