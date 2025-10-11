https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-olarak-tutumumuz-acik-ve-1100106364.html

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı

Sputnik Türkiye

11.10.2025

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede, “Ukrayna meselesiyle ilgili olarak, Rusya’nın müttefiki olarak Kuzey Kore’nin pozisyonu net ve tutarlıdır. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ruhuna uygun olarak, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışan, egemenliği, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruyan Rusya hükümeti ve halkının pozisyonunu her zaman güçlü bir şekilde destekleyeceğiz” dedi.Kim, ayrıca Rus heyetinin Kuzey Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamaları için yaptığı ziyaretin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, söz konusu bu ziyaretin Kuzey Kore halkı ve İşçi Partisi için güçlü bir destek ve yardım olduğunu; iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.Kim konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Medvedev ise Pyongyang’ın özel operasyonu destekleyen tutumunu Moskova’nın son derece önemli bulduğunu söyledi.Medvedev, Birleşik Rusya partisinin heyet başkanı olarak Kuzey Kore’ye İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri ile bir görüşme yaptı.Haziran 2024’te Putin’in Pyongyang ziyaretinde, Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birine silahlı saldırı durumunda askeri yardım sağlanmasını da içeriyor.

