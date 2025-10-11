https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/kuzey-kore-lideri-kim-jong-un-ukrayna-meselesinde-rusyanin-muttefiki-olarak-tutumumuz-acik-ve-1100106364.html
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’ın Ukrayna meselesindeki tutumunun net ve tutarlı olduğunu, Kuzey Kore’nin bu krizin temel nedenlerini ortadan... 11.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-11T15:45+0300
2025-10-11T15:45+0300
2025-10-11T15:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
kim jong-un
dmitriy medvedev
rusya
ukrayna
moskova
i̇şçi partisi (kuzey kore)
kuzey kore i̇şçi partisi
rusya güvenlik konseyi
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_0:14:1109:638_1920x0_80_0_0_218ff89f9c763ed8998b40eb86caa0a2.png
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede, “Ukrayna meselesiyle ilgili olarak, Rusya’nın müttefiki olarak Kuzey Kore’nin pozisyonu net ve tutarlıdır. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ruhuna uygun olarak, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışan, egemenliği, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruyan Rusya hükümeti ve halkının pozisyonunu her zaman güçlü bir şekilde destekleyeceğiz” dedi.Kim, ayrıca Rus heyetinin Kuzey Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamaları için yaptığı ziyaretin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, söz konusu bu ziyaretin Kuzey Kore halkı ve İşçi Partisi için güçlü bir destek ve yardım olduğunu; iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.Kim konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Medvedev ise Pyongyang’ın özel operasyonu destekleyen tutumunu Moskova’nın son derece önemli bulduğunu söyledi.Medvedev, Birleşik Rusya partisinin heyet başkanı olarak Kuzey Kore’ye İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri ile bir görüşme yaptı.Haziran 2024’te Putin’in Pyongyang ziyaretinde, Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birine silahlı saldırı durumunda askeri yardım sağlanmasını da içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251011/orban-brukselin-askeri-planlarina-karsi-imza-kampanyasi-baslattigini-duyurdu-buna-seyirci-kalamayiz-1100106075.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099023029_74:0:1063:742_1920x0_80_0_0_49ad43c02ea76d0627401796364547c2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kim jong-un, dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, moskova, i̇şçi partisi (kuzey kore), kuzey kore i̇şçi partisi, rusya güvenlik konseyi, vladimir putin
kim jong-un, dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, moskova, i̇şçi partisi (kuzey kore), kuzey kore i̇şçi partisi, rusya güvenlik konseyi, vladimir putin
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ukrayna meselesinde, Rusya'nın müttefiki olarak tutumumuz açık ve tutarlı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pyongyang’ın Ukrayna meselesindeki tutumunun net ve tutarlı olduğunu, Kuzey Kore’nin bu krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve egemenliğini korumak için Rusya’nın çabalarını her zaman destekleyeceğini açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede, “Ukrayna meselesiyle ilgili olarak, Rusya’nın müttefiki olarak Kuzey Kore’nin pozisyonu net ve tutarlıdır. İki ülke arasında imzalanan anlaşmanın ruhuna uygun olarak, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışan, egemenliği, güvenlik çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruyan Rusya hükümeti ve halkının pozisyonunu her zaman güçlü bir şekilde destekleyeceğiz” dedi.
Kim, ayrıca Rus heyetinin Kuzey Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamaları için yaptığı ziyaretin özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, söz konusu bu ziyaretin Kuzey Kore halkı ve İşçi Partisi için güçlü bir destek ve yardım olduğunu; iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Kim konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bu vesileyle en yakın dostum, yoldaş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şükranlarımı sunmak istiyorum. Cumhuriyetimizin hükümetinin sarsılmaz iradesi ve tercihi, her zaman Rusya’nın yanında olmak, Moskova’ya daima yakın kalmaktır.
Medvedev ise Pyongyang’ın özel operasyonu destekleyen tutumunu Moskova’nın son derece önemli bulduğunu söyledi.
Medvedev, Birleşik Rusya partisinin heyet başkanı olarak Kuzey Kore’ye İşçi Partisi’nin kuruluşunun 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri ile bir görüşme yaptı.
Haziran 2024’te Putin’in Pyongyang ziyaretinde, Rusya ve Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma, taraflardan birine silahlı saldırı durumunda askeri yardım sağlanmasını da içeriyor.