Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Denizden, havadan ve karadan hedef alındı
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor: Denizden, havadan ve karadan hedef alındı
İsrail Ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine deniz , hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Gazze'deki görgü tanıklarının yerel basına... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
İsrail ordusu (IDF) Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkese rağmen, kontrolü altındaki bölgelerde deniz, hava ve kara unsurlarının kullanıldığı saldırılar gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, saldırıların siviller arasında korku ve paniğe yol açtığını aktardı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında, yerinden edilmiş Filistinlilerin kurduğu çadırlara yakın bölgelere top ve makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıların doğrudan hedefi olmasa da sivillerin bulunduğu alanlara yakınlığı dikkat çekti.Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde ise İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere topçu atışları yapıldı. Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre aynı bölgelerde askeri helikopterlerin Filistinlilere ait evlere rastgele ateş açtığı bildirildi.Güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda, İsrail savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. Refah’ın batısında yer alan ve İsrail ordusunun kontrolünde bulunan alanlarda ise askeri araçlardan makineli tüfeklerle ateş açıldığı belirtildi.Öte yandan İsrail uçaklarının Gazze Şeridi genelinde alçak uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi. Saldırılara ilişkin can kaybı ya da yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.'Gazze anlaşmasının 2. aşaması Ocak ayında başlayacak'ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakereler kapsamında İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayının başında hayata geçirileceğini İsrail’e ve arabulucu taraflara bildirdiği belirtildi.
SON HABERLER
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor: Denizden, havadan ve karadan hedef alındı

İsrail Ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine deniz , hava ve topçu saldırıları gerçekleştirildiği aktarıldı. Gazze'deki görgü tanıklarının yerel basına aktardığı bilgilerde saldırıların yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu alanlara yakın noktalarda gerçekleştiği belirtiliyor.
İsrail ordusu (IDF) Gazze Şeridi’nde yürürlükte olan ateşkese rağmen, kontrolü altındaki bölgelerde deniz, hava ve kara unsurlarının kullanıldığı saldırılar gerçekleştirdi. Görgü tanıkları, saldırıların siviller arasında korku ve paniğe yol açtığını aktardı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında, yerinden edilmiş Filistinlilerin kurduğu çadırlara yakın bölgelere top ve makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıların doğrudan hedefi olmasa da sivillerin bulunduğu alanlara yakınlığı dikkat çekti.
Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde ise İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere topçu atışları yapıldı. Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre aynı bölgelerde askeri helikopterlerin Filistinlilere ait evlere rastgele ateş açtığı bildirildi.
Güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda, İsrail savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. Refah’ın batısında yer alan ve İsrail ordusunun kontrolünde bulunan alanlarda ise askeri araçlardan makineli tüfeklerle ateş açıldığı belirtildi.
Öte yandan İsrail uçaklarının Gazze Şeridi genelinde alçak uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi. Saldırılara ilişkin can kaybı ya da yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Gazze anlaşmasının 2. aşaması Ocak ayında başlayacak'

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakereler kapsamında İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayının başında hayata geçirileceğini İsrail’e ve arabulucu taraflara bildirdiği belirtildi.
DÜNYA
ABD arabuluculara iletti: 'Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması ocak ayı başlarında başlayacak'
25 Aralık, 02:40
25 Aralık, 02:40
