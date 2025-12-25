https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abd-arabuluculara-iletti-gazzede-ateskes-planinin-ikinci-asamasi-ocak-ayi-baslarinda-baslayacak-1102200964.html

ABD arabuluculara iletti: 'Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması ocak ayı başlarında başlayacak'

Sputnik Türkiye

Steve Witkoff’un İsrail’e ve arabulucu taraflara Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayının başında hayata geçirileceğini ilettiği bildirildi. 25.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayının başında hayata geçirileceğini İsrail’e ve arabulucu taraflara bildirdiği belirtildi.İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre ayrıca, İsrail’in Gazze’nin silahsızlandırılması sağlanmadan ikinci aşamaya geçilmesi yönünde Trump’ın baskı uygulayabileceğinden kaygı duyduğu ifade edildi.Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıTrump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılara devam ediyor.İkinci aşama neleri içeriyor?Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına göre gerçekleşmesi öngörülenler ise şunlar:Gazze için geçici yönetim planı ne?BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de 2027 sonuna kadar görev yapacak uluslararası geçici bir güç kurulmasına onay vermişti.Karara göre Gazze, geçiş döneminde teknokratlardan oluşan, siyasi nitelik taşımayan bir kurul tarafından yönetilecek.Bu yapı, uluslararası aktörlerin de yer aldığı ve Barış Kurulu olarak adlandırılan yeni bir geçiş otoritesinin gözetiminde işleyecek ve kurula Trump başkanlık edecek. Bazı devlet liderlerinin yanı sıra eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de kurulda yer alacak.

