İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanıma' kararını kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanıma' kararını kınadı
dünya
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
somali
i̇srail
somaliland
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in 'Somaliland' bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınadı.İİT'den yapılan açıklamada, bu adımın, Somali'nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı.Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceği kaydedildi.Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerinin, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı ve bölgesel istikrarı zayıflatabilecek her türlü eylemin reddedildiği belirtildi.
somali
i̇srail
somaliland
19:49 27.12.2025
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in 'Somaliland' bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınadı.
İİT'den yapılan açıklamada, bu adımın, Somali'nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı.
Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerinin, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı ve bölgesel istikrarı zayıflatabilecek her türlü eylemin reddedildiği belirtildi.
