İran ve Sudan, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanıma' kararını kınadı
İran ve Sudan dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanıma' kararını kınandı. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanıma' kararını kınadı.Dışişleri Bakanlığı sitesinden yayımladığı yazılı açıklamada Bekayi, İsrail’in Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik girişimlerde bulunarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.İsrail’i, bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak ve Kızıldeniz’de güvensizliği artırmakla suçlayan Bekayi, İran’ın, Somali’nin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde tavır sergileyeceğini aktardı.Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği’nin İsrail’i kınayan tutumuna destek verdiklerini vurgulayarak uluslararası toplumdan, İsrail’in bölgedeki yayılmacı tutumunu kınamasını istedi.Sudan, İsrail'in Somaliland bölgesini ülke olarak tanımasını kınadıSudan, 'İsrail'in Somaliland'ı ülke olarak tanımasını kesin bir dille reddederek şiddetle kınadığını' bildirdi.Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sudan, işgalci İsrail'in Somaliland bölgesini ülke olarak tanımasını kesin bir dille reddettiğini ve şiddetle kınadığını ifade etmektedir" denildi.Açıklamada, bu adımın, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, bölgenin tamamında istikrar ve güvenliği zedeleyecek tehlikeli bir emsal teşkil ettiği belirtildi.Kardeş Somali halkıyla tam dayanışmanın vurgulandığı açıklamada, Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliğine ve uluslararası alanda tanınmış sınırları dahilinde tüm toprakları üzerindeki tam egemenliğine olan güçlü destek ifade edildi.İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülkeİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Somaliland Bölgesi'ni 'bağımsız ve egemen devlet' olarak tanıdıklarını duyurmuştu.Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.
