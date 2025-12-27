https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abd-israil-ve-avrupa-ile-topyekn-savas-halindeyiz-1102293029.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekûn savaş halindeyiz
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, şu cümleleri kaydetti:'İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı'İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiği değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, şunları ifade etti:Petrol satışından elde ettikleri gelirin azaldığını belirten Pezeşkiyan, "Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız. Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz. Yani 25 dolar daha ucuza satıyoruz. Bir yandan yaptırımlar diğer yandan savaş ülkemizin gelirlerini düşürdü. Bunlara rağmen yaklaşık 2.5 milyar doların bozdurulması ve gıda kartlarına yansıtılmasına karar verdik" dedi.Pezeşkiyan, ülkesinin kültürel, ilmi, iktisadi olarak komşularıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler kurmuş durumdayız. Yolları yeniden düzenliyoruz ve kuzey-güney, doğu-batı hattındaki koridorlar için gerekli kaynaklar ayrıldı. Önümüzdeki yıl ulaşım konusunda daha fazla çalışacağız" diye konuştu.
