Çin, Savaş Bakanlığı'nın cephanelik iddialarını reddetti: 'ABD, Çin'in savunma politikasını kötü niyetle çarpıtıyor'

Çin, Savaş Bakanlığı'nın cephanelik iddialarını reddetti: 'ABD, Çin’in savunma politikasını kötü niyetle çarpıtıyor'

27.12.2025

2025-12-27T21:39+0300

2025-12-27T21:39+0300

2025-12-27T21:39+0300

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, “ABD, her yıl böyle bir rapor yayımlayarak Çin’in iç işlerine kaba şekilde müdahale ediyor. Çin’in savunma politikasını kötü niyetle çarpıtıyor, Çin’in askeri kapasitesinin gelişimi hakkında dayanaksız spekülasyonlar yapıyor ve söylentiler yayarak Çin ordusunu karalamaya çalışıyor” dedi. Söz konusu açıklama, ABD Savaş Bakanlığı'nın Kongre’ye sunduğu ve 'Çin’in askeri inşası'nı ABD’nin savunmasında bir zafiyet kaynağı olarak gösteren raporla ilgili yorum talebine yanıt olarak yapıldı.Pengyu, raporun Çin hakkında yanlış bilgiler ve jeopolitik önyargılar içerdiğini ve uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla sözde Çin askeri tehdidinin kasten abartıldığını vurgulayarak, “Çin, bu durumu kesin bir şekilde kınamakta ve kategorik olarak reddetmektedir" cümlesinin altını çizdi.Diplomat, Çin’in savunma politikasının istikrarlı ve barışçıl olduğunu belirterek ülkesinin silahlı kuvvetlerinin dünya istikrarının temeli olduğunu söyledi.Pengyu, “Çin, yalnızca savunma amaçlı ulusal bir savunma politikası yürütmekte ve askeri gücünü sadece ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak için geliştirmektedir” dediği konuşmasında ayrıca, Çin ordusunun hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ve 'dünyada barış, istikrar ve ilerlemeye katkı sağlayan bir güç' olduğunu kaydetti.Pentagon'un 'Çin Halk Cumhuriyeti'ni İçeren Askeri ve Güvenlik Gelişmeleri 2025' isimli yayımladığı raporunda, Çin'in askeri genişlemeleri, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) kapasiteleri ile ABD güvenliğine yönelik riskler analiz edilmişti.

