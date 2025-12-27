https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/ikinci-el-arac-alacaklar-dikkat-sure-uzatildi-1102282706.html

İkinci el araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı

İkinci el araç piyasasında fiyat artışlarını ve spekülasyonu önlemek amacıyla uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi ile ilan kısıtlaması, Resmi... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

İkinci el araç satışlarına yönelik kritik karar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece piyasada istikrarı hedefleyen mevcut uygulamaların süresi uzatıldı.6 ay ve 6 bin kilometre şartı devam edecekYönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar; otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden 1 Temmuz 2026’dan önce doğrudan ya da dolaylı olarak satamayacak.İlan kısıtlaması da uzatıldıUygulama kapsamında, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması yasağı da 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek. Amaç, ilanlar üzerinden fiyat şişirilmesinin önüne geçmek.Yetki belgesinde geçici esneklikÖte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için önemli bir kolaylık getirildi. 1 Nisan 2026’ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, lise mezuniyet şartı aranmayacak.

