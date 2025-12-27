https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/ikinci-el-arac-alacaklar-dikkat-sure-uzatildi-1102282706.html
İkinci el araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı
İkinci el araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
İkinci el araç piyasasında fiyat artışlarını ve spekülasyonu önlemek amacıyla uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi ile ilan kısıtlaması, Resmi... 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T10:09+0300
2025-12-27T10:09+0300
2025-12-27T10:09+0300
ekonomi̇
otomobil
araç
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_edadfc822e957c3938f643ec4ee8ca1e.jpg
İkinci el araç satışlarına yönelik kritik karar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece piyasada istikrarı hedefleyen mevcut uygulamaların süresi uzatıldı.6 ay ve 6 bin kilometre şartı devam edecekYönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar; otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden 1 Temmuz 2026’dan önce doğrudan ya da dolaylı olarak satamayacak.İlan kısıtlaması da uzatıldıUygulama kapsamında, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması yasağı da 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek. Amaç, ilanlar üzerinden fiyat şişirilmesinin önüne geçmek.Yetki belgesinde geçici esneklikÖte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için önemli bir kolaylık getirildi. 1 Nisan 2026’ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, lise mezuniyet şartı aranmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/para-transferlerinde-degisiklik-icin-son-5-gun-bankada-hesabi-olan-herkesi-ilgilendiriyor-1102282269.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_205991b851492829f1d83442e2b0bce4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otomobil, araç, satış
İkinci el araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı
İkinci el araç piyasasında fiyat artışlarını ve spekülasyonu önlemek amacıyla uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi ile ilan kısıtlaması, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 1 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı. Düzenleme otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını kapsıyor.
İkinci el araç satışlarına yönelik kritik karar, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece piyasada istikrarı hedefleyen mevcut uygulamaların süresi uzatıldı.
6 ay ve 6 bin kilometre şartı devam edecek
Yönetmeliğe göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar; otomobil, motosiklet ve arazi taşıtlarını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden 1 Temmuz 2026’dan önce doğrudan ya da dolaylı olarak satamayacak.
İlan kısıtlaması da uzatıldı
Uygulama kapsamında, ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması yasağı da 1 Temmuz 2026’ya kadar sürecek. Amaç, ilanlar üzerinden fiyat şişirilmesinin önüne geçmek.
Yetki belgesinde geçici esneklik
Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için önemli bir kolaylık getirildi. 1 Nisan 2026’ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, lise mezuniyet şartı aranmayacak.