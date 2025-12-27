https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/evde-tektiler-mersinde-evde-cikan-yanginda-iki-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1102285847.html

Evde tektiler: Mersin'de evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. 27.12.2025

Mersin Silifke'de annelerinin ekmek almak için dışarıya çıktığı sırada çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş yaşamlarını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor. İki küçük çocuk hayatını kaybettiSilifke'de Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.Anne ekmek almaya gitmiştiSobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

