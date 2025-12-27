https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/evde-tektiler-mersinde-evde-cikan-yanginda-iki-kucuk-cocuk-hayatini-kaybetti-1102285847.html
Evde tektiler: Mersin'de evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti
Evde tektiler: Mersin'de evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-27T12:14+0300
2025-12-27T12:14+0300
2025-12-27T12:14+0300
türki̇ye
mersin
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052918350_0:668:1200:1343_1920x0_80_0_0_88ba4d2c797a07a8edbd7b8227804d3a.jpg
Mersin Silifke'de annelerinin ekmek almak için dışarıya çıktığı sırada çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş yaşamlarını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor. İki küçük çocuk hayatını kaybettiSilifke'de Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.Anne ekmek almaya gitmiştiSobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/tuzla-tersanesinde-gemi-yangini-mudahale-suruyor-1101870195.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/14/1052918350_0:555:1200:1455_1920x0_80_0_0_35902a9007f020049e77ff8651da0df7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
mersin, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi
Evde tektiler: Mersin'de evde çıkan yangında iki küçük çocuk hayatını kaybetti
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.
Mersin Silifke'de annelerinin ekmek almak için dışarıya çıktığı sırada çıkan yangında 1 ve 7 yaşındaki iki kardeş yaşamlarını kaybetti. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor.
İki küçük çocuk hayatını kaybetti
Silifke'de Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.
Anne ekmek almaya gitmişti
Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.