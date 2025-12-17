https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/tuzla-tersanesinde-gemi-yangini-mudahale-suruyor-1101870195.html

Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını: Müdahale sürüyor

Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Tuzla Tersane'de bir gemide yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor. 17.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-17T13:01+0300

2025-12-17T13:01+0300

2025-12-17T13:08+0300

türki̇ye

tuzla

tersane

gemi tersanesi

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101871355_0:113:2160:1328_1920x0_80_0_0_c7c268ccfee055f8685ba21e6259567d.jpg

Tuzla'da tersanede bir gemide yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale sürüyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

türki̇ye

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tuzla, tersane, gemi tersanesi, yangın