Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını: Müdahale sürüyor
Tuzla Tersane'de bir gemide yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına müdahale sürüyor. 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Tuzla'da tersanede bir gemide yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale sürüyor. Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
13:01 17.12.2025 (güncellendi: 13:08 17.12.2025)
Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Gemideki yaşam alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.