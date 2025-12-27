https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/dunyanin-en-cok-kazanan-futbolcusu-aciklandi-listenin-ilk-sirasinda-hangi-futbolcu-var-1102287902.html

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı: Listenin ilk sırasında hangi futbolcu var?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T14:29+0300

2025-12-27T14:29+0300

2025-12-27T14:38+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89a9ebcb26d0f6e4b4564fd625abba1a.jpg

Dünyanın en çok kazanan futbolcusu belli oldu. Açıklanan güncel listeye göre zirvedeki isim yine değişmedi. Listenin ilk sırasına Cristiano Ronaldo oturdu. Ünlü futbolcunun yıllık geliri 280 milyon doları buluyor. İkinci sırada 130 milyon dolar gelirle Lionel Messi yer alırken, üçüncü sırada ise 104 milyon dolarla Karim Benzema yer aldı. İşte en çok kazanan 5 futbolcuCristiano Ronaldo (Al Nassr): Ronaldo, 2025'te listedeki en yakın rakibi Lionel Messi'nin iki katından fazla kazanç elde etti. Kendi markası CR7'yi büyütmeye devam eden 40 yaşındaki Ronaldo, tüm sosyal medya platformlarında bir milyar takipçiyi aştı. Otel ve giyim alanındaki girişimleriyle saha dışı geliri senelik 50 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr'dan ise bir yıllığına 230 milyon dolar kazandı.Lionel Messi (Inter Miami): Arjantinli yıldız Messi, 2025 yılındaki 130 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti.Farklı markalarla yaptığı ortaklıklar sayesinde 70 milyon dolar kazanan Messi, saha dışı gelirde lider konumda bulunuyor. Instagram'da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi şirketleri bulunan 38 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami'den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.Karim Benzema (Al Ittihad): Fransız Karim Benzema, 2025'in en çok kazanan futbolcuları listesinde üçüncü sırayı elde etti. Benzema, 2023'te astronomik bir rakam karşılığında kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar veren yıldızlar arasına girdi.Al Ittihad'dan 100 milyon dolar maaş alan 38 yaşındaki Benzema, saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.Kylian Mbappe (Real Madrid): Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, yıllık kazancıyla listenin 4. sırasına yerleşti. Marka ortaklıkları sayesinde 25 milyon dolar alan 27 yaşındaki futbolcunun kazancı, futboldan elde ettiği 70 milyon da eklenince 95 milyon dolara yükseldi. Öte yandan eski takımı Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davayı kazanan Fransız futbolcunun, ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro tazminat alması bekleniyor.Erling Haaland (Manchester City): Norveçli yıldız Erling Haaland, saha içi ve dışında elde ettiği gelirle yılın en fazla kazanan 5. futbolcusu oldu. Her geçen yıl sponsorluk anlaşmalarını büyüten 25 yaşındaki oyuncu, yeşil sahalardaki başarısını saha dışına da taşıdı. Manchester City'den 60 milyon dolar alan Haaland, saha dışından da 20 milyonluk geliriyle 2025 yılında 80 milyon dolar kazanca ulaştı.Listenin devamında ise Vinicius Junior (Real Madrid:) 60 milyon dolarla altıncı sırada. Liverpool'da oynayan Muhammed Salah 55 milyon dolarla 7'inci sırada. Al Nassr oyuncusu Sadio Mane 54 milyon dolarla 8'inci, Real Madrid'de oynayan Jude Bellingham 44 milyon dolarla 9'uncu, Barcelona oyuncusu Lamine Yamal da 43 milyon dolarla 10'uncu oldu.

2025

