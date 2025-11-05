https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/cristiano-ronaldo-bir-devri-kapatiyor-futbolu-birakmaya-hazirlaniyorum-1100769431.html

Cristiano Ronaldo devri kapanıyor: 'Futbolu bırakmaya hazırlanıyorum'

2025-11-05T18:48+0300

2025-11-05T18:48+0300

2025-11-05T18:49+0300

Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna yaklaştığını açıkladı.Ünlü futbolcu, Piers Morgan’a verdiği röportajda “Yakında emekli olacağım. Buna hazır olduğumu düşünüyorum ama o gün çok zor olacak, muhtemelen ağlayacağım.” ifadelerini kullandı.39 yaşındaki yıldız, “25 yaşımdan beri geleceğimi düşünüyordum. Artık kendime, aileme ve kızım Bella’ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum.” diyerek profesyonel futboldan çekilme kararının içsel bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.'Futbolun adrenalini hiçbir şey tutamaz'Ronaldo, futbolun kendisine yaşattığı duyguları tarif ederken, “Futbolun adrenalini bambaşka bir şey, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu var.” sözleriyle kariyerinin son dönemiyle barışık bir tablo çizdi.Yıldız futbolcu, artık evinden uzun süre uzak kalmanın kendisinde “huzursuzluk hissi” yarattığını ve oğlu Cristiano Jr.’ın gelişimini yakından takip etmek istediğini belirtti.“Dünya Kupası benim i̇çin her şey değil”Portekizli efsane, Dünya Kupası konusuna da değindi:Bu açıklama, Ronaldo’nun rekorlara dayalı mirasına yaptığı güçlü bir gönderme olarak yorumlandı.Messi karşılaştırmasına net yanıtRonaldo, yıllardır süregelen Lionel Messi karşılaştırmasına da değinerek,“Leo benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Mütevazı olmak istemiyorum.”diyerek kendi üstünlüğüne vurgu yaptı.İki futbolcu arasındaki rekabetin “futbolun en büyük hikayelerinden biri” olarak tarihe geçtiği hatırlatılıyor.Manchester United’a Sitem: Potansiyelleri var, ama doğru yolda değillerRonaldo, eski takımı Manchester United hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.Yıldız futbolcu, İngiliz kulübündeki yönetimsel sorunlara dikkat çekerek yapıcı bir eleştiride bulundu.Ronaldo’nun kariyeri: Bir efsanenin son perdesi2002 yılında başladığı profesyonel kariyerinde beş Ballon d’Or, beş Şampiyonlar Ligi, yüzlerce gol ve kırılmamış sayısız rekorla tarihe geçen Ronaldo, futbol dünyasında “ölçü birimi” haline geldi.Ancak onun için artık sahalardan çok, ailesi ve içsel huzuru ön planda.Ronaldo’nun açıklamaları, futbol dünyasında “büyük veda yaklaşıyor” yorumlarına yol açtı.

