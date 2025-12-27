Türkiye
CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhümanla bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Erhürman, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izledi.
01:00 27.12.2025 (güncellendi: 01:01 27.12.2025)
© AA / CHPÖzgür Özel ve Tufan Erhürman
© AA / CHP
CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Erhürman, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izledi.
Hristodulidis, Netanyahu, Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
DÜNYA
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail üçlü zirvesinden 'Türkiye mesajı'
23 Aralık, 12:54
