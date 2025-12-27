CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhümanla bir araya geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/chp-lideri-ozel-kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhumanla-bir-araya-geldi-1102279739.html
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü. 27.12.2025, Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Erhürman, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izledi.
01:00 27.12.2025 (güncellendi: 01:01 27.12.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü.
CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman'la bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Erhürman, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni yıl konserini izledi.