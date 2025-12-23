https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/yunanistan-guney-kibris-ve-israil-uclu-zirvesinden-turkiye-mesaji-1102090207.html
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail üçlü zirvesinden 'Türkiye mesajı'
Sputnik Türkiye
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail liderleri, Batı Kudüs’te düzenlenen üçlü zirvesinde verilen ortak mesajın, Türkiye’ye yönelik olduğu değerlendirmesi yer aldı. Netanyahu, ‘imparatorluk’ göndermesi yaptı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Güney Kıbrıs yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in katıldığı toplantı, Atina merkezli Kathimerini’nin haberine göre yaklaşık üç yıl sonra Ege üzerinde ilk kez yaşandığı belirtilen ‘it dalaşı’ ve Türk F-16’larının Kuzey Ege’deki uçuşlarının Yunanistan’da rahatsızlık yaratmasıyla 'aynı döneme denk geldi.'Netanyahu’dan ‘imparatorluk’ çıkışıİsrail Başbakanı Netanyahu, Yunan basınına göre ortak basın toplantısında “Türkiye’ye dolaylı göndermede bulunarak, ‘İmparatorluklarını yeniden kurabileceklerini düşünenlere bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyoruz’ dedi. Netanyahu, üçlü işbirliğinin kimseyle çatışma arayışında olmadığını savunurken, deniz yetki alanları ve savunma konularında ‘uluslararası hukuk’ temelinde hareket ettiklerini ileri sürdü.Miçotakis: Yeni bir jeopolitik dönemYunanistan Başbakanı Miçotakis ise üçlü mekanizmanın yalnızca üç ülkenin değil, Doğu Akdeniz’in genelinde güvenlik ve istikrar açısından önem taşıdığını söyledi. Bölgenin ‘yeni bir jeopolitik döneme’ girdiğini söyleyen Miçotakis, 'artan risklerin yanı sıra yeni fırsatlar olduğunu da' söyledi. ‘3+1’ formülü ve ABD boyutuZirvede ayrıca Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in ABD ile birlikte yürüttüğü ‘3+1’ formatına vurgu yapıldı. Bu mekanizmanın, Washington’un Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle yakın temasını sürdürmesini amaçladığı belirtilirken, Türkiye’nin 'bu yapıya mesafeli yaklaştığı' ifade edildi. Netanyahu’nun, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine açık şekilde karşı çıkmasının da Ankara’da tepkiyle izlendiği kaydedildi.Ankara’dan sert tepkilerHaberde, Türkiye’nin özellikle Yunanistan’ın Ege adalarına İsrail yapımı silah sistemleri yerleştirme planlarına karşı sert tepki gösterdiği hatırlatıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ‘silahsızlandırılmış statüdeki adaların silahlandırılmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu’ yönündeki açıklamalarına yer verildi. Güler ayrıca, Türkiye’nin haklarını Ege ve Doğu Akdeniz’de kararlılıkla savunacağını dile getirdi.
