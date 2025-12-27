https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/arap-birliginden-israilin-somaliland-kararina-tepki-1102279423.html
Arap Birliği'nden İsrail'in Somaliland kararına tepki
2025-12-27T00:34+0300
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamasıyla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.Arap Birliği Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, yazılı bir açıklama yaptı. Ebu Gayt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Ebu Gayt, tek taraflı tanımanın Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve provokatif olduğu belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamasıyla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.
Arap Birliği Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, yazılı bir açıklama yaptı. Ebu Gayt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Tel Aviv yönetimi bu kararla bir Arap ve Afrika ülkesi olan Somali’nin egemenliğini hedef almakla kalmayıp, bazı üçüncü taraflarla birlikte bölgenin istikrarını zedelemeye yönelik adımlar atıyor.
Ebu Gayt, tek taraflı tanımanın Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve provokatif olduğu belirtildi.