Arap Birliği'nden İsrail'in Somaliland kararına tepki

Arap Birliği, İsrail’in Somaliland’ı 'bağımsız devlet' olarak tanıma kararını kınadı. Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, kararın provokatif olduğunu, uluslararası... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamasıyla İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu.Arap Birliği Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, yazılı bir açıklama yaptı. Ebu Gayt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Ebu Gayt, tek taraflı tanımanın Somali’nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini ve tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve provokatif olduğu belirtildi.

