Alman vekilden Ukrayna’ya Batılı asker önerisine tepki: Moskova’nın onayı olmadan kabul edilemez

Alman vekilden Ukrayna’ya Batılı asker önerisine tepki: Moskova’nın onayı olmadan kabul edilemez

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Steffen Kotre, Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması yönündeki önerilere tepki göstererek, böyle... 27.12.2025

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) üyesi ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Steffen Kotre, Ukrayna’ya Batılı asker gönderilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.Kotre, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlamak amacıyla bu ülkeye Batılı askeri birliklerin konuşlandırılmasının, Moskova’nın iradesine aykırı biçimde gerçekleşmesi durumunda kabul edilemeyeceğini vurguladı.Alman milletvekilinin değerlendirmesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) grubu başkanı Manfred Weber’in, Avrupa Birliği ülkelerinin askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi çağrısının ardından geldi. Weber, Alman Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna’da üniformasında Avrupa bayrağı bulunan askerler görmek istediğini söylemişti.Kotre, böyle kapsamlı bir askeri konuşlandırmanın, Birleşmiş Milletler (BM) mandası olmaksızın ve çatışmanın tüm tarafları sürece dahil edilmeden hayata geçirilmesinin, uluslararası hukuk açısından son derece tartışmalı olacağını kaydetti.Kotre, olası bir misyonun ancak çok taraflı, hukuki zemini net şekilde tanımlanmış ve tüm tarafların onay verdiği bir çerçevede ele alınabileceğini belirtti.

