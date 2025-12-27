https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/alman-vekilden-ukraynaya-batili-asker-onerisine-tepki-moskovanin-onayi-olmadan-kabul-edilemez-1102293770.html
Alman vekilden Ukrayna'ya Batılı asker önerisine tepki: Moskova'nın onayı olmadan kabul edilemez
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) üyesi ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Steffen Kotre, Ukrayna’ya Batılı asker gönderilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.Kotre, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlamak amacıyla bu ülkeye Batılı askeri birliklerin konuşlandırılmasının, Moskova’nın iradesine aykırı biçimde gerçekleşmesi durumunda kabul edilemeyeceğini vurguladı.Alman milletvekilinin değerlendirmesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) grubu başkanı Manfred Weber’in, Avrupa Birliği ülkelerinin askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi çağrısının ardından geldi. Weber, Alman Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna’da üniformasında Avrupa bayrağı bulunan askerler görmek istediğini söylemişti.Kotre, böyle kapsamlı bir askeri konuşlandırmanın, Birleşmiş Milletler (BM) mandası olmaksızın ve çatışmanın tüm tarafları sürece dahil edilmeden hayata geçirilmesinin, uluslararası hukuk açısından son derece tartışmalı olacağını kaydetti.Kotre, olası bir misyonun ancak çok taraflı, hukuki zemini net şekilde tanımlanmış ve tüm tarafların onay verdiği bir çerçevede ele alınabileceğini belirtti.
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) üyesi ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili Steffen Kotre, Ukrayna’ya Batılı asker gönderilmesi yönündeki çağrıları değerlendirdi.
Kotre, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlamak amacıyla bu ülkeye Batılı askeri birliklerin konuşlandırılmasının, Moskova’nın iradesine aykırı biçimde gerçekleşmesi durumunda kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Barış politikası açısından bakıldığında, Moskova’nın iradesine rağmen böyle bir katılımı kesinlikle reddediyorum. Çünkü bu, gerilimi düşürmek ve istikrarı sağlamak yerine müzakereleri zorlaştırır, tırmanma riskini artırır ve Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya hizmet eder.
Alman milletvekilinin değerlendirmesi, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) grubu başkanı Manfred Weber’in, Avrupa Birliği ülkelerinin askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi çağrısının ardından geldi. Weber, Alman Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna’da üniformasında Avrupa bayrağı bulunan askerler görmek istediğini söylemişti.
Kotre, böyle kapsamlı bir askeri konuşlandırmanın, Birleşmiş Milletler (BM) mandası olmaksızın ve çatışmanın tüm tarafları sürece dahil edilmeden hayata geçirilmesinin, uluslararası hukuk açısından son derece tartışmalı olacağını kaydetti.
Batılı güçlerin tek taraflı olarak konuşlandırılması, benim görüşüme göre barışı sağlamaya yardımcı olmayacak; aksine tarafların pozisyonlarını daha da sertleştirecektir.
Kotre, olası bir misyonun ancak çok taraflı, hukuki zemini net şekilde tanımlanmış ve tüm tarafların onay verdiği bir çerçevede ele alınabileceğini belirtti.