https://anlatilaninotesi.com.tr/20251227/abdde-kis-firtinasi-alarmi-havayollari-pes-pese-sefer-iptal-etti-1102282951.html

ABD’de kış fırtınası alarmı: Havayolları peş peşe sefer iptal etti

ABD’de kış fırtınası alarmı: Havayolları peş peşe sefer iptal etti

Sputnik Türkiye

ABD’nin kuzeydoğusunda beklenen şiddetli kar fırtınası, New York ve çevresindeki havalimanlarında kaosa yol açtı. Yılbaşı öncesi binlerce yolcu seyahat... 27.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-27T10:13+0300

2025-12-27T10:13+0300

2025-12-27T10:13+0300

dünya

john f. kennedy

new york

new jersey

eric adams

kathy hochul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104122/43/1041224317_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_27ac429ec272d6a2aa80ecfb9f4a42ba.jpg

ABD’nin kuzeydoğusunda etkili olması beklenen şiddetli kış fırtınası, özellikle New York çevresindeki havalimanlarında hava ulaşımını neredeyse durma noktasına getirdi. Tatil döneminin en yoğun günlerinde yaşanan aksaklıklar, ABD’ye veya ABD üzerinden başka ülkelere seyahat etmeyi planlayan yolcuları da doğrudan etkiledi.Binlerce uçuş iptal edildi, ertelendiUçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre cuma gecesi itibarıyla ABD genelinde yaklaşık 1600 uçuş iptal edilirken, 7 bin 400’den fazla sefer ertelendi. En büyük aksamalar, New York’a hizmet veren John F. Kennedy, Newark Liberty ve LaGuardia havalimanlarında yaşandı. Bu havalimanları, Avrupa ve Orta Doğu bağlantılı uzun mesafeli uçuşlar açısından oldukça tercih ediliyor.Yetkililer, New York ve güney Connecticut’ta kar kalınlığının 23 santimetreye kadar ulaşabileceğini açıkladı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, cuma öğleden sonra başlayan ve cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına için “kış fırtınası” uyarısı yayımladı. En yoğun kar yağışının akşam saatleri ile gece yarısı arasında etkili olacağı bildirildi.'Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin' uyarısıBirçok büyük havayolu şirketi, fırtına öncesinde yüzlerce seferi iptal etti. JetBlue ve Delta başta olmak üzere bazı şirketler, özellikle New York çıkışlı ve varışlı uçuşlarda ciddi kısıtlamalara gitti. Havalimanları ve havayolları, yolculara seyahate çıkmadan önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.New York Valisi Kathy Hochul, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini vurgularken, yola çıkmak zorunda olanlara dikkatli olmaları ve ek süre planlamaları tavsiyesinde bulundu. New Jersey ve Connecticut yönetimleri de benzer uyarılar yayımladı.Bu fırtına, New York’un bu sezon yaşadığı ikinci büyük kar yağışı olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Kentte daha önce 14 Aralık’ta da yoğun kar yağışı günlük hayatı aksatmıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams ise işe özel araçla gidenlere erken saatlerde yola çıkma ya da toplu taşımayı tercih etme çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/nepalde-cig-felaketi-yedi-dagci-oldu-dordu-hala-kayip-1100712339.html

new york

new jersey

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

john f. kennedy, new york, new jersey, eric adams, kathy hochul