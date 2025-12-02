Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin SAFE programına katılmasına izin veremeyiz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/yunanistan-disisleri-bakanligi-turkiyenin-safe-programina-katilmasina-izin-veremeyiz-1101487030.html
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu basın mensuplarınının Türkiye'nin SAFE programına katılımına ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Savaş tehdidini (casus belli) sürdüren bir ülke böyle bir yapıya katılamaz" dedi.Konuşmasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in de bu şekilde düşündüğünü belirten Zohiu, Türkiye’nin SAFE’e katılımına izin veremeyeceğini vurguladı.Zohiu kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:Zohiu açıklamasında ayrıca Yunanistan-Türkiye münasebetlerinde son yıllarda kaydedilen olumlu adımlara değinerek, "Son iki buçuk yılda Yunanistan, Türkiye ile işleyen bir ilişki kurdu ve gerginlik ve krizlerin önlenmesi için iletişim kanallarını açık tutuyor" dedi.'Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda dile getirilen beklentilerin gerçeğe dönüşmesini umuyoruz'Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Zohiu açıklamasında istanbul'da bulunan Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin bir soruya da yanıt verdi.Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgili olarak yanıtında Zohiu, şu açıklamayı yaptı:'ABD tarafından üstlenilmiş bir girişim yok'ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın son bir röportajında ABD’nin Yunanistan ve Türkiye arasında 'köprü' olma niyetine dair açıklamalarıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Zohiu, "Bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine üçüncü tarafların ilgi göstermesini önemli görüyoruz" dedi.Zohiu konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zohiu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis’in bugün Brüksel’e gideceğini ve yarın, 3 Aralık Çarşamba günü, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını açıkladı. Zohiu ayrıca, “Şu an için Yerapetritis’in Sayın Fidan ile ne Brüksel’de ne de Viyana’da planlanmış bir görüşmesi bulunuyor” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu basın mensuplarınının Türkiye'nin SAFE programına katılımına ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Savaş tehdidini (casus belli) sürdüren bir ülke böyle bir yapıya katılamaz" dedi.
Konuşmasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in de bu şekilde düşündüğünü belirten Zohiu, Türkiye’nin SAFE’e katılımına izin veremeyeceğini vurguladı.
Zohiu kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:
Öncelikle, Türkiye’nin SAFE Tüzüğü’nün 17. maddesi uyarınca bu Avrupa Birliği finansman aracına katılmak için resmi bir başvurusunun olduğunu belirtmek isterim. Size sürecin işleyişi hakkında biraz bilgi vereyim. Bu başvuru, önce Konsey’e iletilecek ve burada başlangıçta Daimi Temsilciler düzeyinde tartışılacaktır.
Bir ülkenin SAFE’e katılabilmesi için, esas olarak ekonomik ve teknik işbirliği niteliğinde olan hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanması gerekir. Bu anlaşmanın Avrupa Birliği ile üçüncü bir ülke arasında yapılabilmesi için ise oybirliği şarttır.
Bunu belirtmek isterim ve Yunan Dışişleri Bakanlığı adına şunu söyleyebilirim: Yunanistan burada, Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın defalarca ifade ettiği gibi, Türkiye’ye yönelik savaş tehdidi devam ettiği sürece SAFE Tüzüğü’ne Türkiye’nin katılımına asla izin vermeyecektir.
Zohiu açıklamasında ayrıca Yunanistan-Türkiye münasebetlerinde son yıllarda kaydedilen olumlu adımlara değinerek, "Son iki buçuk yılda Yunanistan, Türkiye ile işleyen bir ilişki kurdu ve gerginlik ve krizlerin önlenmesi için iletişim kanallarını açık tutuyor" dedi.
'Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda dile getirilen beklentilerin gerçeğe dönüşmesini umuyoruz'
Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Zohiu açıklamasında istanbul'da bulunan Heybeliada Ruhban Okulu'na ilişkin bir soruya da yanıt verdi.
Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasıyla ilgili olarak yanıtında Zohiu, şu açıklamayı yaptı:
Tüm taraflardan aldığımız mesajlar olumludur. Gelişmeleri yakından izliyoruz ve dile getirilen beklentilerin gerçeğe dönüşmesini umuyoruz. Yeniden açılış, ikili bir mesele değil, evrensel bir taleptir. Hayata geçirilmesi halinde özü itibarıyla önemli bir adım olacaktır ve bunu memnuniyetle karşılarız.
'ABD tarafından üstlenilmiş bir girişim yok'
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın son bir röportajında ABD’nin Yunanistan ve Türkiye arasında 'köprü' olma niyetine dair açıklamalarıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Zohiu, "Bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine üçüncü tarafların ilgi göstermesini önemli görüyoruz" dedi.
Zohiu konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Her durumda, Türkiye ile ilgili meseleleri, uluslararası hukukun da öngördüğü şekilde ikili düzeyde ele alıyoruz. Dolayısıyla üçüncü taraflarca üstlenilmiş bir girişim yoktur ve Yunanistan’a böyle bir öneri ulaşmamıştır.
Zohiu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis’in bugün Brüksel’e gideceğini ve yarın, 3 Aralık Çarşamba günü, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağını açıkladı.
Zohiu ayrıca, “Şu an için Yerapetritis’in Sayın Fidan ile ne Brüksel’de ne de Viyana’da planlanmış bir görüşmesi bulunuyor” dedi.