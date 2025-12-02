Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin SAFE programına katılmasına izin veremeyiz

Öncelikle, Türkiye’nin SAFE Tüzüğü’nün 17. maddesi uyarınca bu Avrupa Birliği finansman aracına katılmak için resmi bir başvurusunun olduğunu belirtmek isterim. Size sürecin işleyişi hakkında biraz bilgi vereyim. Bu başvuru, önce Konsey’e iletilecek ve burada başlangıçta Daimi Temsilciler düzeyinde tartışılacaktır.

Bir ülkenin SAFE’e katılabilmesi için, esas olarak ekonomik ve teknik işbirliği niteliğinde olan hukuken bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanması gerekir. Bu anlaşmanın Avrupa Birliği ile üçüncü bir ülke arasında yapılabilmesi için ise oybirliği şarttır.

Bunu belirtmek isterim ve Yunan Dışişleri Bakanlığı adına şunu söyleyebilirim: Yunanistan burada, Başbakan ve Dışişleri Bakanı’nın defalarca ifade ettiği gibi, Türkiye’ye yönelik savaş tehdidi devam ettiği sürece SAFE Tüzüğü’ne Türkiye’nin katılımına asla izin vermeyecektir.