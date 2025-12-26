https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/yeni-arastirma-kahve-ve-bitter-cikolatadaki-bir-bilesik-hucresel-yaslanmayi-yavaslatabilir-1102268012.html
Yeni araştırma: Kahve ve bitter çikolatadaki bir bileşik hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
Yeni araştırma: Kahve ve bitter çikolatadaki bir bileşik hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
Sputnik Türkiye
Kahve ya da bitter çikolata sevenler için sevindirici bir haber daha geldi. Yeni bir araştırma, kahve ve özellikle kakaoda bulunan bir bileşiğin hücresel yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine işaret ediyor.
2025-12-26T15:26+0300
2025-12-26T15:26+0300
2025-12-26T15:26+0300
sağlik
dna
çikolata
bitter çikolata
kahve
yaşlanma
yaşlanma geciktirici
sağlıklı yaşlanmak
cleveland
tufts üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102267751_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8b788a6f69813f11f7b5fa7cc3ed067a.jpg
Araştırmaya göre, kanda teobromin düzeyi daha yüksek olan kişilerde hücresel yaşlanma hızının daha düşük olduğu gözlemlendi. Teobromin, en yoğun olarak kakaoda bulunurken, kahve ve çayda daha düşük miktarlarda yer alıyor.Bilim insanları, yaşlanmayı DNA üzerindeki moleküler işaretlere bakarak tahmin eden ve 'epigenetik saatler' olarak adlandırılan modelleri kullandı. Bu saatler, takvim yaşından ziyade biyolojik yaşlanma hızını ölçmeyi amaçlıyor.İki ayrı gruptan veriAging dergisinde yayınlanan alışmada iki farklı grubun verileri kullanıldı:Her iki grubun yaş ortalaması 60 olarak belirlendi. Katılımcıların kanındaki teobromin seviyeleri ölçüldü ve DNA’ları yaşlanma göstergeleri açısından analiz edildi.Sonuçlara göre, kanda teobromin seviyesi yüksek olan kişilerde, kullanılan iki epigenetik saat modeline göre yaşlanma hızının daha düşük olduğu görüldü. Aynı etki, bitter çikolatada bulunan kafein dahil diğer bileşiklerde gözlemlenmedi.'DNA’nın dilbilgisi' nasıl değişiyor?Araştırmanın başyazarı, King’s College London’dan epigenomik profesörü Jordana Bell, epigenetik süreci şöyle açıklıyor:Tufts Üniversitesi’nden beslenme ve sağlıklı yaşlanma uzmanı Jose M. Ordovas ise bu durumu DNA’nın 'dilbilgisi' olarak tanımlıyor. Bu işaretler, genlerin ne zaman aktif ya da pasif olacağını belirliyor.Araştırma, özellikle DNA metilasyonu adı verilen mekanizmaya odaklanıyor. Bu süreç, yaşlanmayla birlikte değiştiği için epigenetik saatlerin temelini oluşturuyor.Bitter çikolata gerçekten genç tutar mı?Araştırmacılara göre teobromin, genlerin çalışma biçimini etkileyerek yaşlanma ve genel sağlık üzerinde rol oynuyor olabilir. Bunun yanı sıra, bitter çikolatada bulunan ve çalışmada ölçülmeyen polifenoller gibi iltihaplanmayı azaltan bileşiklerin de sinerjik bir etki yaratması mümkün.Polifenoller; beyin fonksiyonlarının iyileşmesi, bağırsak mikrobiyotasının çeşitlenmesi ve kanser, kalp hastalıkları ile diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.Uzmanlardan bitter çikolata önerileriCleveland Clinic’ten diyetisyen Alexis Supan, bitter çikolata seçerken şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:Supan, "Bu bulgular, bir parça bitter çikolata yediğiniz için kendinizi suçlu hissetmemeniz adına güzel bir neden" diyor.Tek başına mucize değilUzmanlar son olarak uyarıyor: Teobromin ve DNA metilasyonu yaşlanma sürecinin yalnızca küçük bir parçası. Asıl belirleyici olan faktörler: Genel beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku ve stres düzeyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bilim-insanlari-uyardi-yaygin-kullanilan-gida-katki-maddesi-cocuk-sagligini-omur-boyu-etkileyebilir-1102265916.html
cleveland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102267751_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0c170b48954f7dcc96fb302aa4958010.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahve, çikolata, faydalar, zararlar, yaşlanmayı yavaşlatır mı, kahve ve çikolata, sağlık, sağlık haberleri
kahve, çikolata, faydalar, zararlar, yaşlanmayı yavaşlatır mı, kahve ve çikolata, sağlık, sağlık haberleri
Yeni araştırma: Kahve ve bitter çikolatadaki bir bileşik hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
Yeni bir araştırma, kahve ve özellikle kakaoda bulunan bir bileşiğin hücresel yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine işaret ediyor.
Araştırmaya göre, kanda teobromin düzeyi daha yüksek olan kişilerde hücresel yaşlanma hızının daha düşük olduğu gözlemlendi. Teobromin, en yoğun olarak kakaoda bulunurken, kahve ve çayda daha düşük miktarlarda yer alıyor.
Bilim insanları, yaşlanmayı DNA üzerindeki moleküler işaretlere bakarak tahmin eden ve 'epigenetik saatler' olarak adlandırılan modelleri kullandı. Bu saatler, takvim yaşından ziyade biyolojik yaşlanma hızını ölçmeyi amaçlıyor.
Aging dergisinde yayınlanan alışmada iki farklı grubun verileri kullanıldı:
İngiltere’de yürütülen TwinsUK çalışmasından 509 kadın
Almanya’daki KORA araştırmasından 1.160 kadın ve erkek
Her iki grubun yaş ortalaması 60 olarak belirlendi. Katılımcıların kanındaki teobromin seviyeleri ölçüldü ve DNA’ları yaşlanma göstergeleri açısından analiz edildi.
Sonuçlara göre, kanda teobromin seviyesi yüksek olan kişilerde, kullanılan iki epigenetik saat modeline göre yaşlanma hızının daha düşük olduğu görüldü. Aynı etki, bitter çikolatada bulunan kafein dahil diğer bileşiklerde gözlemlenmedi.
'DNA’nın dilbilgisi' nasıl değişiyor?
Araştırmanın başyazarı, King’s College London’dan epigenomik profesörü Jordana Bell, epigenetik süreci şöyle açıklıyor:
Burada baktığımız şey, DNA’nın üzerine eklenen kimyasal ‘etiketler’. Bunlar DNA dizisini değiştirmez, ancak genlerin nasıl çalışacağını etkiler.
Tufts Üniversitesi’nden beslenme ve sağlıklı yaşlanma uzmanı Jose M. Ordovas ise bu durumu DNA’nın 'dilbilgisi' olarak tanımlıyor. Bu işaretler, genlerin ne zaman aktif ya da pasif olacağını belirliyor.
Araştırma, özellikle DNA metilasyonu adı verilen mekanizmaya odaklanıyor. Bu süreç, yaşlanmayla birlikte değiştiği için epigenetik saatlerin temelini oluşturuyor.
Bitter çikolata gerçekten genç tutar mı?
Araştırmacılara göre teobromin, genlerin çalışma biçimini etkileyerek yaşlanma ve genel sağlık üzerinde rol oynuyor olabilir. Bunun yanı sıra, bitter çikolatada bulunan ve çalışmada ölçülmeyen polifenoller gibi iltihaplanmayı azaltan bileşiklerin de sinerjik bir etki yaratması mümkün.
Polifenoller; beyin fonksiyonlarının iyileşmesi, bağırsak mikrobiyotasının çeşitlenmesi ve kanser, kalp hastalıkları ile diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.
Uzmanlardan bitter çikolata önerileri
Cleveland Clinic’ten diyetisyen Alexis Supan, bitter çikolata seçerken şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:
En az yüzde 70 kakao içeren ürünler tercih edilmeli
İçindekiler listesinde kakao ilk sırada yer almalı
Alkalize edilmiş çikolatalardan kaçınılmalı
Günlük ilave şeker tüketimi dengelenmeli
Özellikle hamileler ve çocuklar için ağır metal (kadmiyum, kurşun) riskine dikkat edilmeli
Supan, "Bu bulgular, bir parça bitter çikolata yediğiniz için kendinizi suçlu hissetmemeniz adına güzel bir neden" diyor.
Uzmanlar son olarak uyarıyor: Teobromin ve DNA metilasyonu yaşlanma sürecinin yalnızca küçük bir parçası. Asıl belirleyici olan faktörler: Genel beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku ve stres düzeyi.