Yeni araştırma: Kahve ve bitter çikolatadaki bir bileşik hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

Yeni araştırma: Kahve ve bitter çikolatadaki bir bileşik hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

Kahve ya da bitter çikolata sevenler için sevindirici bir haber daha geldi. Yeni bir araştırma, kahve ve özellikle kakaoda bulunan bir bileşiğin hücresel yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre, kanda teobromin düzeyi daha yüksek olan kişilerde hücresel yaşlanma hızının daha düşük olduğu gözlemlendi. Teobromin, en yoğun olarak kakaoda bulunurken, kahve ve çayda daha düşük miktarlarda yer alıyor.Bilim insanları, yaşlanmayı DNA üzerindeki moleküler işaretlere bakarak tahmin eden ve 'epigenetik saatler' olarak adlandırılan modelleri kullandı. Bu saatler, takvim yaşından ziyade biyolojik yaşlanma hızını ölçmeyi amaçlıyor.İki ayrı gruptan veriAging dergisinde yayınlanan alışmada iki farklı grubun verileri kullanıldı:Her iki grubun yaş ortalaması 60 olarak belirlendi. Katılımcıların kanındaki teobromin seviyeleri ölçüldü ve DNA’ları yaşlanma göstergeleri açısından analiz edildi.Sonuçlara göre, kanda teobromin seviyesi yüksek olan kişilerde, kullanılan iki epigenetik saat modeline göre yaşlanma hızının daha düşük olduğu görüldü. Aynı etki, bitter çikolatada bulunan kafein dahil diğer bileşiklerde gözlemlenmedi.'DNA’nın dilbilgisi' nasıl değişiyor?Araştırmanın başyazarı, King’s College London’dan epigenomik profesörü Jordana Bell, epigenetik süreci şöyle açıklıyor:Tufts Üniversitesi’nden beslenme ve sağlıklı yaşlanma uzmanı Jose M. Ordovas ise bu durumu DNA’nın 'dilbilgisi' olarak tanımlıyor. Bu işaretler, genlerin ne zaman aktif ya da pasif olacağını belirliyor.Araştırma, özellikle DNA metilasyonu adı verilen mekanizmaya odaklanıyor. Bu süreç, yaşlanmayla birlikte değiştiği için epigenetik saatlerin temelini oluşturuyor.Bitter çikolata gerçekten genç tutar mı?Araştırmacılara göre teobromin, genlerin çalışma biçimini etkileyerek yaşlanma ve genel sağlık üzerinde rol oynuyor olabilir. Bunun yanı sıra, bitter çikolatada bulunan ve çalışmada ölçülmeyen polifenoller gibi iltihaplanmayı azaltan bileşiklerin de sinerjik bir etki yaratması mümkün.Polifenoller; beyin fonksiyonlarının iyileşmesi, bağırsak mikrobiyotasının çeşitlenmesi ve kanser, kalp hastalıkları ile diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.Uzmanlardan bitter çikolata önerileriCleveland Clinic’ten diyetisyen Alexis Supan, bitter çikolata seçerken şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:Supan, "Bu bulgular, bir parça bitter çikolata yediğiniz için kendinizi suçlu hissetmemeniz adına güzel bir neden" diyor.Tek başına mucize değilUzmanlar son olarak uyarıyor: Teobromin ve DNA metilasyonu yaşlanma sürecinin yalnızca küçük bir parçası. Asıl belirleyici olan faktörler: Genel beslenme düzeni, fiziksel aktivite, uyku ve stres düzeyi.

