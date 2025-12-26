https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bilim-insanlari-uyardi-yaygin-kullanilan-gida-katki-maddesi-cocuk-sagligini-omur-boyu-etkileyebilir-1102265916.html
Bilim insanları uyardı: Yaygın kullanılan gıda katkı maddesi çocuk sağlığını ömür boyu etkileyebilir
Bilim insanları uyardı: Yaygın kullanılan gıda katkı maddesi çocuk sağlığını ömür boyu etkileyebilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan emülgatörlerin anne yoluyla yavruların bağırsak mikrobiyotasını değiştirebildiğini ve bunun... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T14:21+0300
2025-12-26T14:21+0300
2025-12-26T14:21+0300
sağlik
sağlık
yaşam
pasteur enstitüsü
nature communications
anne
anne sütü
bebek
araştırma
bağışıklık sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/06/1074413384_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46dd0a0af8b06e070f69fe7b7c1b59d6.jpg
Bilim insanları, işlenmiş gıdalarda sıkça kullanılan bazı katkı maddelerinin, doğrudan tüketilmese bile nesiller arası sağlık etkileri yaratabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Pasteur Enstitüsü ve Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (Inserm) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya göre, annelerin tükettiği emülgatörler, yavruların bağırsak mikrobiyotasını yaşamın ilk haftalarından itibaren değiştiriyor. 'Bebeklerin normal gelişimini bozuyor'Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, anne farelerin diyetine eklenen emülgatörlerin, yavruların bağışıklık sisteminin normal gelişimini bozduğu ve bu durumun ilerleyen yaşlarda kronik inflamasyon, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve obezite riskini artırdığı belirlendi. Yavrular direkt tüketmese de anneden geçebiliyorÇalışmaya liderlik eden Inserm Araştırma Direktörü Benoit Chassaing ve ekibi, dişi farelere hamilelikten 10 hafta önce başlayarak gebelik ve emzirme süreci boyunca iki yaygın emülgatör olan karboksimetil selüloz (E466) ve polisorbat 80 (E433) içeren bir diyet uyguladı. Yavruların kendileri bu katkı maddelerini hiç tüketmemesine rağmen, bağırsak mikrobiyotası detaylı şekilde incelendi. Sonuçlar, yavru farelerin yaşamın ilk haftalarında bağırsak bakterilerinde belirgin değişimler yaşadığını gösterdi. Bu erken dönem, anneden yavruya mikrobiyota aktarımının yoğun olduğu kritik bir gelişim evresi olarak kabul edilir.Bağırsak ve bağışıklık sistemi arasındaki denge bozuldu Araştırmacılar, emülgatöre maruz kalan annelerin yavrularında bağışıklık sistemini daha güçlü şekilde tetikleyen kamçılı bakterilerin arttığını gözlemledi. Ayrıca bakterilerin bağırsak duvarına normalden daha fazla yaklaştığı ve bu durumun, bağışıklık sisteminin mikrobiyotayı “tanımasını” sağlayan bazı geçiş mekanizmalarının erken kapanmasına yol açtığı belirlendi. Bu erken kapanma, bağırsak ile bağışıklık sistemi arasındaki iletişimi bozarak ilerleyen yaşlarda aşırı bağışıklık tepkisi ve kronik inflamasyona neden oldu. Araştırmaya göre, bu durum yetişkinlikte iltihaplı bağırsak hastalıkları ve obezite riskini anlamlı ölçüde artırdı. Sonraki nesilleri de etkileyebilirÇalışmanın sonuçları, emülgatörlerin etkilerinin yalnızca bu maddeleri tüketen bireylerle sınırlı kalmayabileceğini, anne yoluyla sonraki nesilleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, özellikle bağırsak mikrobiyotasının şekillendiği erken yaşam döneminde maruziyetin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmacı Benoit Chassaing, bulguların özellikle toz bebek mamalarında kullanılan katkı maddelerinin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/arastirma-gunluk-dil-kullanimi-kisilik-bozukluklarina-dair-ipuclari-veriyor-1102262121.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/06/1074413384_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_c5fe7800c464639379eff3b45c884a84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sağlık, yaşam, pasteur enstitüsü, nature communications, anne, anne sütü, bebek, araştırma, bağışıklık sistemi
sağlık, yaşam, pasteur enstitüsü, nature communications, anne, anne sütü, bebek, araştırma, bağışıklık sistemi
Bilim insanları uyardı: Yaygın kullanılan gıda katkı maddesi çocuk sağlığını ömür boyu etkileyebilir
Bilim insanları, işlenmiş gıdalarda yaygın olarak kullanılan emülgatörlerin anne yoluyla yavruların bağırsak mikrobiyotasını değiştirebildiğini ve bunun ilerleyen yaşlarda iltihaplı bağırsak hastalıkları ile obezite riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, işlenmiş gıdalarda sıkça kullanılan bazı katkı maddelerinin, doğrudan tüketilmese bile nesiller arası sağlık etkileri yaratabileceğine dair yeni bulgular elde etti. Pasteur Enstitüsü ve Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (Inserm) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya göre, annelerin tükettiği emülgatörler, yavruların bağırsak mikrobiyotasını yaşamın ilk haftalarından itibaren değiştiriyor.
'Bebeklerin normal gelişimini bozuyor'
Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, anne farelerin diyetine eklenen emülgatörlerin, yavruların bağışıklık sisteminin normal gelişimini bozduğu ve bu durumun ilerleyen yaşlarda kronik inflamasyon, iltihaplı bağırsak hastalıkları ve obezite riskini artırdığı belirlendi.
Emülgatör nedir?
Gıdada doku bütünlüğünü sağlamak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan katkı maddelerine emülgatör deniyor. Örnek olarak süt ürünleri, fırınlanmış gıdalar, dondurma ve bazı toz bebek mamaları verilebilir. Bu maddenin bağırsak mikrobiyotasındaki etkileri sınırlı düzeyde biliniyor.
Yavrular direkt tüketmese de anneden geçebiliyor
Çalışmaya liderlik eden Inserm Araştırma Direktörü Benoit Chassaing ve ekibi, dişi farelere hamilelikten 10 hafta önce başlayarak gebelik ve emzirme süreci boyunca iki yaygın emülgatör olan karboksimetil selüloz (E466) ve polisorbat 80 (E433) içeren bir diyet uyguladı. Yavruların kendileri bu katkı maddelerini hiç tüketmemesine rağmen, bağırsak mikrobiyotası detaylı şekilde incelendi.
Sonuçlar, yavru farelerin yaşamın ilk haftalarında bağırsak bakterilerinde belirgin değişimler yaşadığını gösterdi. Bu erken dönem, anneden yavruya mikrobiyota aktarımının yoğun olduğu kritik bir gelişim evresi olarak kabul edilir.
Bağırsak ve bağışıklık sistemi arasındaki denge bozuldu
Araştırmacılar, emülgatöre maruz kalan annelerin yavrularında bağışıklık sistemini daha güçlü şekilde tetikleyen kamçılı bakterilerin arttığını gözlemledi. Ayrıca bakterilerin bağırsak duvarına normalden daha fazla yaklaştığı ve bu durumun, bağışıklık sisteminin mikrobiyotayı “tanımasını” sağlayan bazı geçiş mekanizmalarının erken kapanmasına yol açtığı belirlendi.
Bu erken kapanma, bağırsak ile bağışıklık sistemi arasındaki iletişimi bozarak ilerleyen yaşlarda aşırı bağışıklık tepkisi ve kronik inflamasyona neden oldu. Araştırmaya göre, bu durum yetişkinlikte iltihaplı bağırsak hastalıkları ve obezite riskini anlamlı ölçüde artırdı.
Sonraki nesilleri de etkileyebilir
Çalışmanın sonuçları, emülgatörlerin etkilerinin yalnızca bu maddeleri tüketen bireylerle sınırlı kalmayabileceğini, anne yoluyla sonraki nesilleri de etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, özellikle bağırsak mikrobiyotasının şekillendiği erken yaşam döneminde maruziyetin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Araştırmacı Benoit Chassaing, bulguların özellikle toz bebek mamalarında kullanılan katkı maddelerinin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.