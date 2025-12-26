https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1102266308.html
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T14:23+0300
2025-12-26T14:23+0300
2025-12-26T14:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
storm shadow
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448945_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_4d23b080a07988eba0efb6a5781fdcd9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Son bir haftada düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 1 yoğun ve 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava, kara ve deniz ulaşım altyapısı, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Kosovtsevo yerleşim biriminin kontrolünü de eline geçirdi. Böylelikle son bir haftada Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısı 8 olarak gerçekleşti.Son bir haftada 9 bin 920 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken onlarcası tank olmak üzere 115 zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 7 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 21 adet güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.350 uçak tipi İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/kremlin-putinin-talimatiyla-rusya-ve-abdli-temsilciler-arasinda-gorusme-yapildi-1102265772.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c830b6c4aa445fd5a841e806195a94e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, storm shadow, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, storm shadow, himars
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
14:23 26.12.2025 (güncellendi: 14:25 26.12.2025)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Son bir haftada düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 1 yoğun ve 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava, kara ve deniz ulaşım altyapısı, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Kosovtsevo yerleşim biriminin kontrolünü de eline geçirdi. Böylelikle son bir haftada Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısı 8 olarak gerçekleşti.
Son bir haftada 9 bin 920 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken onlarcası tank olmak üzere 115 zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 7 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 21 adet güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.350 uçak tipi İHA engellendi.