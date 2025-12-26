https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-bir-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1102266308.html

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: Bir yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T14:23+0300

2025-12-26T14:23+0300

2025-12-26T14:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

kinjal

storm shadow

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091448945_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_4d23b080a07988eba0efb6a5781fdcd9.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Son bir haftada düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı 1 yoğun ve 6 grup bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı hava, kara ve deniz ulaşım altyapısı, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Kosovtsevo yerleşim biriminin kontrolünü de eline geçirdi. Böylelikle son bir haftada Rusya’nın kontrolüne geçen yerleşim birimi sayısı 8 olarak gerçekleşti.Son bir haftada 9 bin 920 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken onlarcası tank olmak üzere 115 zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 7 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 21 adet güdümlü uçak bombası, 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 1.350 uçak tipi İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/kremlin-putinin-talimatiyla-rusya-ve-abdli-temsilciler-arasinda-gorusme-yapildi-1102265772.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, storm shadow, himars